A qué hora abre y cierra El Corte Inglés: horario especial del sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre Los centros de Valencia y Alicante abren sus puertas durante el puente festivo

Andoni Torres Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:36 | Actualizado 21:53h.

El mes de diciembre viene cargado de días festivos que afectarán de forma importante a la hora de apertura y cierre de los comercios, supermercados y centros comerciales.

Los centros de El Corte Inglés de Valencia y Alicante abrirán sus puertas el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre en su horario especial de festivos.

Esta ampliación del horario responde a la inclusión de estos establecimientos dentro de las Zonas de Gran Afluencia Turística de ambas ciudades, de acuerdo con la Ley 3/2018 de la Generalitat Valenciana, que regula la actividad comercial en esos lugares.

Los centros que abrirán sus puertas de 11:00 a 21:00 horas son:

-En Alicante, El Corte Inglés Maisonnave y El Corte Inglés Federico Soto.

-En Valencia, El Corte Inglés Pintor Sorolla, El Corte Inglés Colón, El Corte Inglés Nuevo Centro, El Corte Inglés Avenida de Francia y el Centro Comercial Ademuz-Hipercor.

En la Comunitat, El Corte Inglés abrirá todos los domingos y festivos hasta final del año, excepto el 25 de diciembre, día de Navidad. El 1 de enero, Año Nuevo, y el 6 de enero, Reyes Magos, también estarán cerrados.

Resto de España

La mayoría de las tiendas de El Corte Inglés en España abren sus puertas los domingos y festivos, pero los horarios pueden variar (el más habitual es de 11.00 a 21.00 horas), por lo que se recomienda consultarlos en la web oficial.

Otras cadenas como Mercadona, Consum, Carrefour, Lidl o Alcampo, abren también durante el puente de diciembre todas o parte de sus tiendas en diferentes horarios para permitir las compras a su clientes.

