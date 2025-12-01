Horarios especiales de Mercadona en diciembre: puente de la Constitución y la Inmaculada (6, 7 y 8 de diciembre) Los días festivos obligan a modificar los horarios habituales de sus supermercados

El mes de diciembre viene cargado de días festivos que afectarán de forma importante a la hora de apertura y cierre de los comercios, supermercados y centros comerciales. Mercadona ha dado ya a conocer los horarios especiales de sus supermercados en la Comunitat Valenciana para el puente de la Constitución y la Inmaculada (6, 7 y 8 de diciembre).

Mercadona mantiene su política de no abrir en festivo y cerrará sus supermercados en la Comunitat Valenciana el domingo 7 y el lunes 8 de diciembre. Sin embargo, el sábado 6, Día de la Constitución, los supermercados de la cadena abrirán sus puertas para dar servicio a los clientes.

De esta forma, los horarios de la cadena valenciana de supermercdaos en la Comunitat Valenciana quedan así:

-Sabado 6: abierto de 09.00 a 21.30 horas.

-Domingo 7: cerrado.

-Lunes 8: cerrado.

Mercadona recomienda a sus clientes consultar previamente su web, donde aparece detallada toda la información de horario de cada una de sus tiendas.

Otras cadenas, como Carrefour, ya han anunciado sus horarios especiales en diciembre y enero para el puente de la Constitución, Navidad y Reyes.

