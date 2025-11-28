Horarios especiales de Carrefour en diciembre y enero: puente de la Constitución, Navidad y Reyes Los días festivos obligan a modificar los horarios habituales

El mes de diciembre viene cargado de días festivos que afectarán de forma importante a la hora de apertura y cierre de los comercios, hipermercados y centros comerciales. Carrefour ha dado ya a conocer los horarios especiales de todo el mes de diciembre y las primeras semanas de enero, incluyendo las fechas navideñas.

Así, los días afectados por horarios especiales son:

DICIEMBRE

-Sabado 6: abierto.

-Domingo 7: abierto.

-Lunes 8: abierto.

-Domingo 14: abierto

-Domingo 21: abierto.

-Jueves 25 (Navidad): cerrado.

-Domingo 28: abierto.

ENERO

-Jueves 1 (Año Nuevo): cerrado.

-Domingo 4: abierto.

-Martes 6 (Reyes): cerrado.

Domingo 11: abierto.

El horario de apertura de los hipermercados de Carrefour será siempre de 10.00 a 22.00 horas.

Carrefour recomienda a sus clientes consultar previamente en su web, donde aparece detallada toda la información de horario de cada una de sus tiendas.

