Horarios especiales de Carrefour en diciembre y enero: puente de la Constitución, Navidad y Reyes
Los días festivos obligan a modificar los horarios habituales
Valencia
Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:56
El mes de diciembre viene cargado de días festivos que afectarán de forma importante a la hora de apertura y cierre de los comercios, hipermercados y centros comerciales. Carrefour ha dado ya a conocer los horarios especiales de todo el mes de diciembre y las primeras semanas de enero, incluyendo las fechas navideñas.
Así, los días afectados por horarios especiales son:
DICIEMBRE
-Sabado 6: abierto.
-Domingo 7: abierto.
-Lunes 8: abierto.
-Domingo 14: abierto
-Domingo 21: abierto.
-Jueves 25 (Navidad): cerrado.
-Domingo 28: abierto.
ENERO
-Jueves 1 (Año Nuevo): cerrado.
-Domingo 4: abierto.
-Martes 6 (Reyes): cerrado.
Domingo 11: abierto.
El horario de apertura de los hipermercados de Carrefour será siempre de 10.00 a 22.00 horas.
Carrefour recomienda a sus clientes consultar previamente en su web, donde aparece detallada toda la información de horario de cada una de sus tiendas.