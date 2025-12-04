El expresidente de la CEV Rafael Ferrando, premio a su trayectoria por el Foro valenciano de Empresa, Humanismo y Tecnología

El Club de Tenis Valencia ha amanecido este miércoles con el ambiente sereno que antecede a los actos importantes: un ir y venir de empresarios ... y profesionales que, entre saludos y cafés, aguardaban una edición especial de los Coloquios Empresa-Sociedad. Sobre la mesa, un debate central, trabajar en la era digital, y, al final de la jornada, la entrega del Premio Honorífico 2025 del Foro Valenciano de Empresa, Humanismo y Tecnología, que este año recaía en el expresidente de la Confederación Empresarial Valenciana Rafael Ferrando Giner.

La bienvenida ha corrido a cargo de Iñigo Parra, presidente del Foro y CEO de Stadler Rail España, quien ha subrayado el propósito del encuentro: integrar una visión humanista en el mundo empresarial. «Poner a la persona en el centro no es solo un enfoque ético», dijo, «sino una manera de construir empresas competitivas».

A su intervención le ha seguido la apertura oficial de José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia y del Consejo de Cámaras regional. Morata, especialmente implicado en este foro, ha defendido la necesidad de una economía social de mercado que priorice a las personas: «Hay que volver a ponerlas en el centro para que la creación de riqueza esté al servicio del bien común». A lo que ha añadido una reflexión conectada con el contexto presente: «Durante la dana hemos demostrado capacidad y liderazgo social en circunstancias adversas. Ese es el papel que también deben jugar las empresas».

La mesa redonda del día ha abordado uno de los grandes dilemas contemporáneos: cómo preservar la dignidad del trabajo en un entorno marcado por la inteligencia artificial. La conversación, moderada por Jaime Castillo, que ha recordado que toda revolución atraviesa tres fases —temor, euforia y ajuste— y la IA no será una excepción, reunió visiones complementarias.

En ese sentido, Teresa Silla, de Jeanología, ha situado el debate en perspectiva internacional, explicando cómo la noción de dignidad laboral es reciente y profundamente occidental, muy diferente a la cultura del trabajo en países como India o China. «Allí hay un hambre brutal por aprender y desarrollarse», un contraste con lo que percibe en España: «Tenemos una tendencia a vivir el trabajo como una molestia». Para Silla, la clave está en devolver al empleo su valor como fuente de desarrollo personal: «Hay que ofrecer proyecto, pertenencia y sentido».

Desde el ámbito tecnológico, Juan Pablo Peñarrubia, vicepresidente de los Colegios de Ingeniería Informática, ha advertido sobre la «desresponsabilización» que observa en profesionales y empresas. Su mirada está puesta en cómo trasladar la ética tecnológica a la práctica real: «Si un sistema de IA amplifica el valor del trabajador, estamos en un win-win. Lo denigramos cuando se usa como instrumento de control».

Complementando el enfoque, Pepe Rosell, cofundador de S2 Grupo, ha explicado el cambio radical que la IA generativa ha introducido en la ciberseguridad. «Convierte a gente con poca capacidad en gente con mucha». Y ha señalado: «Los buenos vamos detrás de los malos; ellos invierten muchísimo. El mundo digital exige partir de esa base».

Una lección de humanismo empresarial

Tras un descanso, el filósofo y empresario Javier María Ramos Arévalo, presidente del Foro Empresarial de Asturias, ha protagonizado una ponencia-coloquio centrada en la «Grandeza del trabajo y las virtudes directivas» que ha reforzado la idea de que el liderazgo del futuro deberá integrar habilidades técnicas con una profunda comprensión ética y humana.

Reconocimiento a Rafael Ferrando

El acto ha culminado con la entrega del Premio Honorífico 2025 a Rafael Ferrando Giner, fundador de Edificaciones Ferrando y Gesfesa, expresidente de la CEV y CIERVAL, exvicepresidente de la CEOE y figura decisiva en la institucionalización del empresariado valenciano. También ha presidido AIDICO, FECOVAL y ACOVAL, y formado parte de la Asociación Valenciana de Empresarios y de distintos consejos de administración y fundaciones.

Morata ha sido el encargado de entregarle el galardón, acompañado por el aplauso largo de una sala consciente del recorrido del homenajeado. El premio —que lleva el nombre de José María Jiménez de Laiglesia Santonja— distingue trayectorias que combinan empresa, sociedad y artes liberales.

Un final con propósito

La jornada ha concluido con un almuerzo solidario cuya recaudación se ha destinado a la asociación Bona Gent, que trabaja en el Cabanyal-Canyamelar y desarrolla proyectos de apoyo a familias vulnerables y a afectados por la dana de 2024. Una forma de cerrar la sesión en coherencia con el espíritu del foro: empresa, sí, pero siempre con vocación de servicio.