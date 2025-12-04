Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de José Vicente Morata y el premiado Rafael Ferrando en el Club de Tenis Valencia LP

El expresidente de la CEV Rafael Ferrando, premio a su trayectoria por el Foro valenciano de Empresa, Humanismo y Tecnología

La organización distingue la labor social y empresarial del exdirigente de la patronal valenciana en una jornada que reflexiona sobre el valor del trabajo en plena revolución digital

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:43

Comenta

El Club de Tenis Valencia ha amanecido este miércoles con el ambiente sereno que antecede a los actos importantes: un ir y venir de empresarios ... y profesionales que, entre saludos y cafés, aguardaban una edición especial de los Coloquios Empresa-Sociedad. Sobre la mesa, un debate central, trabajar en la era digital, y, al final de la jornada, la entrega del Premio Honorífico 2025 del Foro Valenciano de Empresa, Humanismo y Tecnología, que este año recaía en el expresidente de la Confederación Empresarial Valenciana Rafael Ferrando Giner.

