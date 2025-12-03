Morata confía en el talante de Pérez Llorca para alcanzar «un proyecto común» que haga despegar a la Comunitat

Diálogo, cohesión y unidad. Tres conceptos que parecían haber desaparecido del día a día de la clase política valenciana tras la dana, pero que más ... de un año después el empresariado reclama de forma insistente para que la Comunitat pueda aprovechar lo que en palabras del presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, es «una oportunidad histórica» de crecimiento.

Para ello, el máximo representante cameral, que ha participado este miércoles en un desayuno informativo Forum Europa Tribuna Mediterránea, se encomanda, entre otras muchas cosas, al talante del nuevo presidente de la Generalitat, a quien le ha pedido «estabilidad y cercanía» no solo con el sector empresarial, sino también con las otras administraciones a fin de dar entre todos con ese «proyecto común» que permita el desarrollo económico de la región.

Morata ha sido claro a la hora de reconocer que la Comunitat dispone de «todos los atributos necesarios» para convertirse en una región de referencia a nivel europeo en los próximo años. Sin embargo, también lo ha sido a la hora de poner encima de la mesa los principales desafíos a los que se debe hacer frente de forma común para tratar de conseguir alcanzar un objetivo, que, según ha explicado, debe abordarse «dentro del debate europeo». O lo que es lo mismo: «No podemos ser meros observadores de lo que sucede en Europa. Y menos aún de las decisiones que se tomen en el gobierno de España».

Entre los principales desafíos que el presidente cameral extrae de su constante diálogo con el sector empresarial se encuentran las infraestructuras, la energía y el agua. Morata ha incidido en la necesidad de una ampliación en la red de infraestructuras portuarias y aeroportuarias de la Comunitat, así como en las dos actuaciones que considera fundamentales para que se construya un corredor mediterráneo real. «No habrá un corredor mediterráneo real si no se ejecuta el túnel pasante y si no se resuelve la integración ferroviaria en Serrería. Son decisiones estratégicas que no pueden aplazarse más», ha dicho el también vicepresidente de Eurocámaras.

El segundo aspecto clave para que la región despegue es la gestión energética. Morata ha explicado que el coste energético sigue condicionando la competitividad de las empresas, por lo que ha animado a «abrir un debate serio, técnico y libre de prejuicios sobre el mix energético del futuro». Un debate en el que la entidad que preside, Cámara Valencia, ya se mostró partidaria de prorrogar la vida de la central nuclear de Cofrentes, al considerar que se trata de una instalación que, como ha recordado Morata, es una «garantía de energía estable, abundante y asequible». El presidente cameral ha considerado que la cuestión de Cofrentes debe abordarse «ahora y no dentro de una década».

Respecto al agua, Morata también se ha mostrado contundente. Y es que el presidente de Cámara Comercio ha hecho hincapié en varios momentos de su intervención de la importancia de prevenir posibles situaciones de riesgo, sobre todo después de lo aprendido con la dana del pasado año. En ese sentido, el empresario valenciano ha reclamado una política seria y ha advertido de que un potencial corte del suministro de agua potable en la ciudad de Valencia podría suponer pérdidad de hasta 100 millones para la economía local.