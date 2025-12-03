Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Vicente Morata, durante el desayuno organizado por Forum Europa. LP

Morata confía en el talante de Pérez Llorca para alcanzar «un proyecto común» que haga despegar a la Comunitat

El presidente de Cámara Valencia defiende que la región tiene una oportunidad de crecimiento histórica, pero exige unidad para agilizar actuaciones clave en infraestructuras, agua o energía

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:12

Comenta

Diálogo, cohesión y unidad. Tres conceptos que parecían haber desaparecido del día a día de la clase política valenciana tras la dana, pero que más ... de un año después el empresariado reclama de forma insistente para que la Comunitat pueda aprovechar lo que en palabras del presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, es «una oportunidad histórica» de crecimiento.

