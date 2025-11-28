Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vicente Lafuente y José Vicente Morata, durante su primer encuentro LP

La CEV y las Cámaras valencianas se reúnen para estrechar lazos con la mirada puesta en internacionalizar las empresas

Es el primer encuentro oficial entre José Vicente Morata y Vicente Lafuente, recién elegido presidente de la patronal valenciana y vicepresidente de la CEOE

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:26

Comenta

El tejido empresarial valenciano encara una nueva etapa de colaboración institucional. La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y las Cámaras de Comercio han ... decidido reforzar su alianza con un objetivo compartido: impulsar la competitividad de las empresas mediante una estrategia conjunta centrada en la internacionalización y en la elaboración de análisis económicos que permitan anticipar tendencias y necesidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

