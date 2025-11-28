La CEV y las Cámaras valencianas se reúnen para estrechar lazos con la mirada puesta en internacionalizar las empresas
Es el primer encuentro oficial entre José Vicente Morata y Vicente Lafuente, recién elegido presidente de la patronal valenciana y vicepresidente de la CEOE
Valencia
Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:26
El tejido empresarial valenciano encara una nueva etapa de colaboración institucional. La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y las Cámaras de Comercio han ... decidido reforzar su alianza con un objetivo compartido: impulsar la competitividad de las empresas mediante una estrategia conjunta centrada en la internacionalización y en la elaboración de análisis económicos que permitan anticipar tendencias y necesidades.
Esa fue la principal conclusión del primer encuentro oficial entre el recién elegido presidente de la CEV, Vicente Lafuente, y el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata. Una reunión que ambas partes califican como «el inicio de una nueva fase de cooperación estratégica» y que marca la hoja de ruta para los próximos meses, en un contexto marcado por retos globales y oportunidades en mercados exteriores.
En el encuentro —en el que también participaron los presidentes provinciales de la CEV, Eva Blasco, César Quintanilla y Luís M. Martí; y los presidentes de las Cámaras de Comercio de Alicante, Castellón, Alcoy y Orihuela, Carlos Baño, Mª Dolores Guillamón, Lucía Pascual y Mario Martínez— se abordaron las líneas prioritarias de trabajo y se acordó una agenda compartida para avanzar de forma coordinada.
Tanto la CEV como las Cámaras coincidieron en la necesidad de estrechar la coordinación institucional para ofrecer respuestas más ágiles a las empresas, especialmente ante la creciente competencia internacional. Por ello, la internacionalización será el eje central de esta alianza, con acciones conjuntas orientadas a facilitar la apertura a nuevos mercados, consolidar la actividad exportadora y acompañar a las compañías en su proceso de expansión exterior.
Otro de los pilares del acuerdo será la elaboración de informes económicos y estudios sectoriales de forma conjunta. El objetivo es generar información rigurosa y compartida que mejore la planificación estratégica del ecosistema empresarial valenciano, identifique desafíos y respalde la interlocución con las administraciones públicas.
Desde ambas entidades subrayan que esta alianza parte de una visión común del papel que deben desempeñar en el actual entorno económico: acompañar a las empresas, facilitar su crecimiento y representar sus intereses en un contexto de cambios regulatorios, tecnológicos y geopolíticos. La unión de capacidades, experiencia y recursos de CEV y Cámaras, aseguran, permitirá mejorar el servicio a las empresas y reforzar su competitividad a medio y largo plazo.
