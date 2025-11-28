La CEV y las Cámaras valencianas se reúnen para estrechar lazos con la mirada puesta en internacionalizar las empresas

El tejido empresarial valenciano encara una nueva etapa de colaboración institucional. La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y las Cámaras de Comercio han ... decidido reforzar su alianza con un objetivo compartido: impulsar la competitividad de las empresas mediante una estrategia conjunta centrada en la internacionalización y en la elaboración de análisis económicos que permitan anticipar tendencias y necesidades.

Esa fue la principal conclusión del primer encuentro oficial entre el recién elegido presidente de la CEV, Vicente Lafuente, y el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata. Una reunión que ambas partes califican como «el inicio de una nueva fase de cooperación estratégica» y que marca la hoja de ruta para los próximos meses, en un contexto marcado por retos globales y oportunidades en mercados exteriores.

En el encuentro —en el que también participaron los presidentes provinciales de la CEV, Eva Blasco, César Quintanilla y Luís M. Martí; y los presidentes de las Cámaras de Comercio de Alicante, Castellón, Alcoy y Orihuela, Carlos Baño, Mª Dolores Guillamón, Lucía Pascual y Mario Martínez— se abordaron las líneas prioritarias de trabajo y se acordó una agenda compartida para avanzar de forma coordinada.

Tanto la CEV como las Cámaras coincidieron en la necesidad de estrechar la coordinación institucional para ofrecer respuestas más ágiles a las empresas, especialmente ante la creciente competencia internacional. Por ello, la internacionalización será el eje central de esta alianza, con acciones conjuntas orientadas a facilitar la apertura a nuevos mercados, consolidar la actividad exportadora y acompañar a las compañías en su proceso de expansión exterior.

Otro de los pilares del acuerdo será la elaboración de informes económicos y estudios sectoriales de forma conjunta. El objetivo es generar información rigurosa y compartida que mejore la planificación estratégica del ecosistema empresarial valenciano, identifique desafíos y respalde la interlocución con las administraciones públicas.

Desde ambas entidades subrayan que esta alianza parte de una visión común del papel que deben desempeñar en el actual entorno económico: acompañar a las empresas, facilitar su crecimiento y representar sus intereses en un contexto de cambios regulatorios, tecnológicos y geopolíticos. La unión de capacidades, experiencia y recursos de CEV y Cámaras, aseguran, permitirá mejorar el servicio a las empresas y reforzar su competitividad a medio y largo plazo.