Imagen de Antonio Garamendi y Vicente Lafuente en Valencia LP

Vicente Lafuente, elegido nuevo vicepresidente de la CEOE

El nombramiento, confirmado un día después de la visita de Garamendi a Valencia, refuerza la representación empresarial valenciana en los órganos de dirección nacionales

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:22

La representación empresarial valenciana da un salto de alcance nacional este miércoles con el nombramiento de Vicente Lafuente, presidente de la Confederación Empresarial de la ... Comunitat Valenciana (CEV), como nuevo vicepresidente de la CEOE, tras recibir el respaldo de la Junta Directiva a propuesta del propio presidente de la patronal española, Antonio Garamendi.

