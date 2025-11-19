Vicente Lafuente, elegido nuevo vicepresidente de la CEOE

La representación empresarial valenciana da un salto de alcance nacional este miércoles con el nombramiento de Vicente Lafuente, presidente de la Confederación Empresarial de la ... Comunitat Valenciana (CEV), como nuevo vicepresidente de la CEOE, tras recibir el respaldo de la Junta Directiva a propuesta del propio presidente de la patronal española, Antonio Garamendi.

La designación, anunciada por Garamendi en su visita de este martes a Valencia, se formaliza así menos de 24 horas después y consolida la influencia de la Comunitat en los órganos de gobierno nacionales.

Además de Lafuente, la CEOE incorpora a su Junta Directiva a Eva Blasco (CEV Valencia), César Quintanilla (CEV Alicante), Luis Martí (CEV Castellón), Salvador Navarro, Amaya Fernández (Quimacova), Fede Fuster (Hosbec), José Antonio Pastor (AEFJ), José María Martínez (Simetria) e Inmaculada García, secretaria general de la CEV. La organización valenciana mantiene también los 30 representantes que ya tenía en la Asamblea General, una cifra que la sitúa como uno de los territorios con mayor peso institucional en Madrid.

El nuevo cargo de Lafuente llega justo después de la jornada mantenida con Garamendi este martes en la sede de la CEV, en la primera visita del presidente de la CEOE desde el relevo de Salvador Navarro —quien seguirá en la patronal española como encargado de relaciones con las Cortes Generales—.

Un encuentro ante la nueva Junta Directiva valenciana en el que Garamendi reclamó a la clase política «huir de las banderizas» y trabajar por la estabilidad para acelerar la recuperación tras la dana, mensaje compartido por Lafuente. Además, el presidente de la CEV también trasladó al dirigente nacional las prioridades valencianas, desde la falta de mano de obra y el absentismo hasta la reforma de la financiación autonómica. Por su parte, Garamendi anunció que propondría a Lafuente como vicepresidente de la CEOE, formalización que llega este miércoles y refuerza la interlocución de estas demandas en Madrid.

Representación territorial reforzada

El nuevo liderazgo valenciano en la CEOE llega acompañado de un mapa provincial claro. En Valencia, Eva Blasco subrayó la urgencia de culminar infraestructuras clave como el acceso norte al puerto, el corredor cantábrico-mediterráneo o la ampliación del aeropuerto. En Alicante, César Quintanilla reclamó recursos para superar las «carencias inversoras históricas» y garantías hídricas para industria, agricultura y turismo. Y, en Castellón, Luis Martí insistió en la necesidad de un marco estable y competitivo que permita reforzar el peso de la industria como motor económico.

Finalmente, el presidente de la CEV agradeció el respaldo de Garamendi y defendió de nuevo la necesidad de «huir de la polarización» para garantizar entornos propicios a la actividad empresarial. Con su incorporación a la cúpula de CEOE, Lafuente inicia una etapa en que la Comunitat Valenciana aspira a trasladar su agenda económica con más interlocución y visibilidad que nunca.