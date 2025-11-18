Garamendi insta a la clase política valenciana a huir de las guerras de bandos para agilizar la recuperación

Vicente Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha repasado las principales preocupaciones del empresariado valenciano en la primera reunión de la ... junta directiva de la nueva CEV, tras la llegada a la presidencia de Vicente Lafuente. El máximo dirigente del sector empresarial español ha destacado la importancia de agilizar las indemnizaciones e invertir en infraestructuras para que un desastre del calado de la dana no vuelva a suceder, así como en la necesidad de encontrar un camino de unidad de la mano de la administración, a quien ha instado a huir de la batalla política para agilizar la recuperación definitiva del territorio.

Respecto a lo primero, el presidente de la patronal ha asegurado que «es fundamental que se invierta de una vez por todas en las infraestructuras necesarias» y ha pedido «que se gestionen las cosas como tienen que ser para que la población de de Valencia no tenga que sufrir lo que lo que ya vivió». Al hablar de la dana, Garamendi también ha tenido un recuerdo para Miguel Burdeos, empresario fallecido el 29-O y amigo del presidente de la CEOE.

Dentro de las reclamaciones que el empresariado valenciano ha transmitido a Garamendi, la cuestión política también ha estado presente. En esa línean, el también vicepresidente de los empresarios europeos ha seguido la línea de Lafuente. «Los empresarios no vamos a entrar en política, nosotros estamos en el espacio que se nos invita», ha dicho el presidente de la patronal, quien ha instado a las diferentes instituciones políticas a huir de «las banderizas (refiriéndose a las guerras de bandos) de cada uno».

«Aquí lo que hay que hacer es trabajar intensamente por arreglar el problema de la sociedad. El problema de la sociedad es que todavía faltan los ascensores para subir y un largo etcétera. La gente lo que quiere es salir a la calle y volver a ser feliz», ha comentado el presidente de la CEOE.

Garamendi ha evitado hablar en concreto de la figura de Carlos Mazón, aunque sí que ha mostrado cierta esperanza en el nuevo rumbo del Consell: «Ha habido una dimisión del presidente de Mazón, vamos a ver dónde está el nuevo gobierno».

En materia política, el representante del sector empresarial también ha valorado la posible aparición de un nuevo partido (España Mejor) en el tablero político. Al respecto, Garamendi ha mantenido la idea de que ya existe un número importante de actores políticos, por lo que aboga por la incorporacón de las nuevas corrientes a los proyectos ya consolidados por delante de la creación de nuevas formaciones. «Hay muchos espacios en los queuno se puede incorporar, se puede trabajar internamente. Creo que si algo no necesitamos es más ruptura del espacio», ha comentado Garamendi.

En ese sentido, el líder de la patronal ha insistido en la necesidad de unidad y de diálogo por parte de la clase política no solo en la Comunitat, sino también en el panorama nacional: «A mí lo que me gustaría sinceramente es que los que tenemos pues hablaran, discuten y charlaran».

Más allá de la cuestión política, el presidente de la CEOE ha aprovechado su visita a Valencia para reivindicar el corredor mediterráneo al considerar que es un elemento que la Comunitat «necesita desde hace mucho tiempo». Garamendi ha lamentado no poder asistir al acto que ha preparado la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) para este próximo jueves en el Roig Arena. «Creo que todo el apoyo va a ser espectacular, como siempre, pidiendo algo algo que es lógico para el crecimiento de la comunidad. Por tanto yo yo quiero corredor, para que quede claro», ha dicho.

Asimismo, en su intervención ante los medios de comunicación posterior a la reunión con la junta directiva de la CEV, el representante del sector empresarial ha confirmado que Vicente Lafuente será el nuevo vicepresidente de la CEOE y que Salvador Navarro mantendrá su cargo como presidente de la Comisión de Relaciones con las Cortes dentro de la patronal nacional. Además, Garamendi ha desvelado que Lafuente, a quien ha dado la enhorabuena por su nuevo cargo, asumirá la vicepresidencia este miércoles tras la reunión del comité ejecutivo de la junta directiva de la CEOE.

Cabe recordar que la visita de Garamendi a la CEV era laprimera desde que Vicente afuente recogió el testigo de Salvador Navarro al frente de la patronal autonómica, por lo que ha querido tener un mensaje de agradecimiento para el anterior dirigente del sector empresarial valenciano. «Salva yo creo que es una persona que ha trabajado muchísimo por esta comunidad, por esta organización, gestionando la unidad de los empresarios de la Comunitat Valenciana. Ha hecho un trabajo extraordinario», ha explicado Garamendi.

El nuevo presidente de los empresarios valencianos ha agradecido a Garamendi su visita y ha reconocido que la reunión de este martes supone «el pistoletazo de salida» de un proyecto en el que la intención es seguir trabajando de la mano de la CEOE. Lafuente ha trasladado una vez más la idea de unidad interna y de colaboración para «huir de esa polarización» y encontrar, con el apoyo de los agentes sindicales «la estabilidad» que las empresas necesitan.