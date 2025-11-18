Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Antonio Garamendi, junto a Vicente Lafuente en las oficinas de la CEV. EP

Garamendi insta a la clase política valenciana a huir de las guerras de bandos para agilizar la recuperación

El presidente de la patronal reivindica el corredor mediterráneo y confirma que Vicente Lafuente será nombrado vicepresidente de la CEOE mañana

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:41

Vicente Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha repasado las principales preocupaciones del empresariado valenciano en la primera reunión de la ... junta directiva de la nueva CEV, tras la llegada a la presidencia de Vicente Lafuente. El máximo dirigente del sector empresarial español ha destacado la importancia de agilizar las indemnizaciones e invertir en infraestructuras para que un desastre del calado de la dana no vuelva a suceder, así como en la necesidad de encontrar un camino de unidad de la mano de la administración, a quien ha instado a huir de la batalla política para agilizar la recuperación definitiva del territorio.

