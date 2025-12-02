Valencia celebra la Minicopa más inclusiva

La Minicopa 2026 de Valencia, que se disputará en la Fonteta de forma paralela a la Copa del Rey entre el 18 y el 22 ... de febrero, promete ser la más inclusiva. El primer símbolo llegó en la fase previa, que se jugó el pasado fin de semana, donde en el último día de competición se montó un partido All Star entre un combinado formado por un jugador de cada equipo participante en el torneo y el Aderes Burjassot, el legendario equipo valenciano que es el símbolo en España del baloncesto para personas con discapacidad intelectual. «Disfrutaron todos. Los nuestros es que esto lo disfrutan muchísimo, pero a los niños de la Minicopa también los vi disfrutar», reconoció a LAS PROVINCIAS tras ese partido especial Alberto Dolz, el entrenador del Aderes: «Empezaron ahí como siempre un poco con el freno pero fueron a más y acabaron picándose entre ellos y jugando pasar y cortar. Por la actitud que tuvieron, disfrutaron todos muchísimo».

El técnico valenciano aprovechó para mandar un mensaje sobre la conveniencia de que este tipo de partidos se disputaran dentro del marco del crecimiento de los jugadores y jugadoras de formación, poniendo el foco en la edad infantil que es la que engloba a la Minicopa: «Esto les sirve muchísimo. Creo que debería ser obligatorio para todos los equipos en edad de formación, ya sean clubes de alto nivel o de patio de colegio, porque tienen que conocer todos los tipos de baloncesto que hay y también todos los tipos de vida y de personas. Creo que esto les tiene que servir para conocer mejor el mundo en el que viven, salir de esa zona de confort en la que están metidos y, sobre todo, para respetar a todo tipo de colectivos».

«Se dan cuenta de que todo el mundo puede jugar al baloncesto, cada uno con sus capacidades y con sus circunstancias», argumenta Dolz «y también aprenden a que todo el mundo tiene derecho al baloncesto, al deporte en general, que existen disciplinas deportivas para todo el mundo y, bueno, se dan cuenta de que estas disciplinas también cuestan y que son competitivas». Aunque un amplio sector de la sociedad, así de dura es la realidad, conoció la historia del equipo de Burjassot gracias a la película Campeones, donde Javier Fesser se basó en los logros del equipo de L'Horta, en el mundo de la canasta esa marca sí que es reconocible desde su creación en 1992: «Aderes ya es una marca conocida en el baloncesto español. Cuando vamos a competiciones nacionales, o a cualquier sitio, enseguida reconocen la marca en el baloncesto para personas con discapacidad intelectual. Cuando en una competición no va Aderes, es que algo está chirriando y va mal. Eso es muy importante para nosotros y nos da esa satisfacción de decir que nos hemos ganado con el trabajo desde hace muchas décadas estar ahí».

El foco de la Minicopa no será el único que tendrán los equipos valencianos inscritos en la FEDI puesto que L'Alqueria del Basket será la sede, el 30 y 31 de mayo de 2026, del Campeonato de España de la categoría. «Eso también es un indicador de lo que apuesta Valencia por el baloncesto, ya no solo a nivel ACB sino a nivel también baloncesto adaptado», valoró el técnico del Aderes Burjassot.