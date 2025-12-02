Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Señal en directo de la toma de posesión de Pérez Llorca como president de la Generalitat
Foto de familia de los equipos que participaron en la fase previa de la Minicopa en Valencia. acb/ david grau

Valencia celebra la Minicopa más inclusiva

El equipo del Aderes Burjassot, un emblema dentro del baloncesto para personas con discapacidad intelectual, disputa un partido contra un combinado de jugadores de los equipos que disputaron la fase previa en la Fonteta y L'Alqueria

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:23

La Minicopa 2026 de Valencia, que se disputará en la Fonteta de forma paralela a la Copa del Rey entre el 18 y el 22 ... de febrero, promete ser la más inclusiva. El primer símbolo llegó en la fase previa, que se jugó el pasado fin de semana, donde en el último día de competición se montó un partido All Star entre un combinado formado por un jugador de cada equipo participante en el torneo y el Aderes Burjassot, el legendario equipo valenciano que es el símbolo en España del baloncesto para personas con discapacidad intelectual. «Disfrutaron todos. Los nuestros es que esto lo disfrutan muchísimo, pero a los niños de la Minicopa también los vi disfrutar», reconoció a LAS PROVINCIAS tras ese partido especial Alberto Dolz, el entrenador del Aderes: «Empezaron ahí como siempre un poco con el freno pero fueron a más y acabaron picándose entre ellos y jugando pasar y cortar. Por la actitud que tuvieron, disfrutaron todos muchísimo».

