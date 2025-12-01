Ethan Happ deja de ser jugador del Valencia Basket

Juan Carlos Villena Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:16 Comenta Compartir

Ethan Happ ya no pertenece a la disciplina del Valencia Basket. Al menos de manera formal, puesto que desde antes de su grave lesión en el pie la pasada temporada estaba quedando claro que su perfil no maridaba con el estilo de juego de Pedro Martínez. Tras parar más de un año, el pívot está superando el infierno que ha pasado con su dolencia y ya negocia con varios clubes ACB que están interesados en sus servicios. Conviene no olvidad que se trata de un jugador con pasaporte europeo, de Macedonia del Norte, y que en su debut con el Breogán había sido el máximo reboteador de la Liga Endesa.

El Valencia Basket ha confirmado la desvinculación con un comunicado emitido este lunes: «El pívot norteamericano con pasaporte de Macedonia del Norte Ethan Happ (2,08m, Milan (Illinois), 07/05/1996, 29 años) se ha desvinculado de Valencia Basket tras la rescisión del contrato que unía a las dos partes hasta el 30 de junio de 2026. El jugador llegó a nuestro equipo procedente del Dreamland Gran Canaria en el verano de 2024 y solo pudo participar en diez partidos entre Liga Endesa y BKT Eurocup con la camiseta taronja hasta el final del mes de octubre de 2024. A partir de ese momento, ha estado alejado de las pistas por una lesión en el pie, y la parte final de su recuperación ha sido lejos de Valencia, donde ya no ha regresado. El club quiere agradecer la profesionalidad y el trabajo realizados por Happ durante el tiempo que ha defendido los colores de Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal».

El fichaje fallido de Happ, más allá de su grave lesión, hay que analizarlo en el paso del proyecto de Álex Mumbrú a Pedro Martínez, donde también se acometió el fichaje de Bozic, en una operación que se negocio en su momento pensando en el tercer año de proyecto de Mumbrú y en un escenario donde no estaba segura la Euroliga, como así ocurrió con la disputa el pasado curso de la Eurocup. Las negociaciones con Happ arrancaron tras la Copa del Rey de 2024 en Málaga y se llegó al tanteo, donde el Gran Canaria no igualó una oferta que rondó los 2,3 millones brutos por dos las dos temporadas, lo que con una tributación del 54% del IRPF en la Comunitat al llevar más de un año tributando en España, dejaba el sueldo neto del jugador en unos 500.000 euros por curso.