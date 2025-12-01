Antonio Martín: «La Copa del Rey de 2026 en Valencia va a marcar un hito»

La Copa de Rey de baloncesto de 2026 ya ha comenzado puesto que este fin de semana se disputó, en L'Alqueria del Basket y ... la Fonteta, la fase previa de la Minicopa que debía otorgar los seis billetes para completar una competición donde ya estaban asegurados el Barça como actual campeón del torneo y el Valencia Basket como organizador. Tras la fase de grupos, Real Madrid, Cajasiete Fundación CB Canarias, Tirma Gran Canaria y Casademont Zaragoza lograron una plaza directa y en las dos eliminatorias de repesca, el Unicaja logró su pase tras vencer al UCAM Murcia y el Occident Bàsquet Manresa, en el que fue el partido más espectacular de la fase previa, logró tumbar al Joventut para cerrar los ocho participantes y cerrar tres días de baloncesto con 26 partidos en los que se ha podido disfrutar con el juego de más de 200 niños entre los que están muchas de las futuras estrellas del baloncesto español.

El presidente de la ACB, Antonio Martín, acompañó en el reparto de las medallas a Luis Cervera, director general de deportes de la Generalitat, y María Ángeles Vidal, directora de la Fundación Deportiva Municipal, y en declaraciones a LAS PROVINCIAS dejó claro que estamos a dos meses y medio de la que promete ser una de las mejores ediciones de la historia d de la Copa del Rey: «Creo que la Copa del Rey de 2026 en Valencia va a marcar un hito en la historia del torneo, porque intentamos como organización, con todo el equipo de trabajo de la ACB, crear experiencias distintas teniendo en cuenta que muchos de los aficionados repiten año tras año y queremos que vivan cosas distintas. La copa de este año en Valencia va a ser distinta por muchos motivos. Entre otros, porque todos sabemos ya lo que significa el Roig Arena y las posibilidades que te da, sumando los aledaños y el resto de instalaciones que tiene alrededor. Vamos a disfrutar de una Copa del Rey en un recinto que suma unos 100.000 metros cuadrados y por eso va a ser muy distinta». Esa será una de las claves de la primera de las dos ediciones que se han firmado en Valencia. Los aficionados que vengan, con o sin entrada, podrán disfrutar de un gran parque temático del baloncesto que englobará la Fonteta, L'Alqueria, la plaza pública donde se instalará la Fan Zone y el Roig Arena. Esos cuatro puntos estarán juntos, a diferencia de otras ediciones.

Martín quiso poner en valor el recinto donde se disputará la Minicopa Endesa «porque la Fonteta es un recinto histórico. Quien tiene que disfrutarlo de verdad, que son los chavales, lo disfrutan a muerte. El nivel en la fase previa, otra vez, ha sido muy bueno y estoy más que contento. Que se haga en Valencia, no es por hacer la pelota, pero es sinónimo de que va a ir todo bien, de que la organización se acopla perfectamente a lo que es todas las instalaciones y lo bien que se lleva aquí todo» y quiso poner el cebo a algunos aspectos novedosos que tendrá la Copa del Rey que se disputará del 19 al 22 de febrero de 2026: «A nivel de visibilidad, ya no solo para la parte presencial, sino en la parte que a mí me gusta trabajar mucho en línea digital, lo que es televisión, va a haber muchas novedades que van a ser muy distintas a las copas que hemos vivido hasta ahora».

La guinda de la próxima edición copera, obviamente, es el Roig Arena. Un recinto que el presidente de la ACB tiene claro que está a la altura no sólo de los más grandes de Europa sino poniendo el foco a nivel mundial: «El Roig Arena es una instalación que no es que sea puntera en Europa, que lo es, sino que está a la altura de muchos Arenas de la NBA. He tenido la oportunidad de estar allí muchas veces y creo que, sin conocer todas, estaría en la mitad para arriba de la calidad de los que tienen en Estados Unidos. Algunos Arenas que conozco de la NBA están muy por detrás del Roig Arena. Esto debe ser un motivo de orgullo para todos nosotros y todos los que pertenecemos al mundo del baloncesto tenemos que dar las gracias por tener una instalación puntera como esta en España».