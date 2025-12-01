Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
Antonio Martín entrega en la Fonteta la medalla a uno de los participantes de la Minicopa. acb/ david grau

Antonio Martín: «La Copa del Rey de 2026 en Valencia va a marcar un hito»

El presidente de la ACB destaca del torneo que se disputará del 19 al 22 de febrero las posibilidades que da el entorno del Roig Arena y del propio recinto: «Está a la altura de muchos Arenas de la NBA»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:45

Comenta

La Copa de Rey de baloncesto de 2026 ya ha comenzado puesto que este fin de semana se disputó, en L'Alqueria del Basket y ... la Fonteta, la fase previa de la Minicopa que debía otorgar los seis billetes para completar una competición donde ya estaban asegurados el Barça como actual campeón del torneo y el Valencia Basket como organizador. Tras la fase de grupos, Real Madrid, Cajasiete Fundación CB Canarias, Tirma Gran Canaria y Casademont Zaragoza lograron una plaza directa y en las dos eliminatorias de repesca, el Unicaja logró su pase tras vencer al UCAM Murcia y el Occident Bàsquet Manresa, en el que fue el partido más espectacular de la fase previa, logró tumbar al Joventut para cerrar los ocho participantes y cerrar tres días de baloncesto con 26 partidos en los que se ha podido disfrutar con el juego de más de 200 niños entre los que están muchas de las futuras estrellas del baloncesto español.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  4. 4 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  5. 5

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  6. 6 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  7. 7 La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo
  8. 8

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas
  9. 9

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  10. 10 El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Antonio Martín: «La Copa del Rey de 2026 en Valencia va a marcar un hito»

Antonio Martín: «La Copa del Rey de 2026 en Valencia va a marcar un hito»