Will Clyburn lucha con Darius Thompson en el Barça-Valencia Basket de Euroliga. EFE

El Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv de Euroliga se disputa a puerta cerrada: a qué hora juegan y dónde ver el partido en directo por televisión

El Valencia quiere retomar la senda de la victoria en la máxima competición continental

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 15:33

Comenta

El Valencia Basket supo reponerse de la derrota cosechada ante el Barcelona en la segunda jornada de Euroliga con una victoria aplastante ante Río Breogan a quién batió por un margen superior a los 20 puntos.

El conjunto dirigido por Pedro Martínez siguió haciendo gala de su potencial ofensivo y superó la barrera de los 100 puntos por segundo encuentro consecutivo con un Jaime Pradilla superlativo.

Ahora, los 'taronjas' reciben en el Roig Arena al Hapoel Tel-Aviv, vigente campeón de la EuroCup, en un encuentro en el que ambos conjuntos tienen cuentas pendientes tras la controvertida eliminatoria de semifinales del curso pasado.

Los dos equipos llegan a este encuentro con un balance de dos victorias y una derrota. Los israelíes superaron a Barcelona y Anadolu Efes y cayeron en el tercer envite en el derbi ante Maccabi. Por su parte, Valencia arrancó superando a Asvel Villeurbanne y a la Virtus Bologna pero tropezó en el Palau Blaugrana.

El partido entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv se jugará a puerta cerrada

El partido entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv se jugará a puerta cerrada

El Hapoel Tel Aviv recuerda a Donald Trump y ya está en Valencia

El Hapoel Tel Aviv recuerda a Donald Trump y ya está en Valencia

Otro de los ingredientes del choque es el regreso de Chris Jones. El base estadounidense vuelve a la que fue su casa durante tres temporadas, aunque el público que coreaba su nombre en La Fonteta, no podrá recibirlo en el Roig Arena.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Valencia Basket recibe al Hapoel Tel-Aviv este miércoles 15 de octubre en el partido correspondiente a la cuarta jornada de Euroliga. El choque se disputará en el Roig Arena, a puerta cerrada, a las 20:30 horas. Puedes seguir el partido en directo por televisión a través de Movistar Plus+. También puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de LAS PROVINCIAS.

