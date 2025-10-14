Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los jugadores del Hapoel Tel Aviv, durante el tercer partido de la semifinal de la Eurocup de la pasada temporada. miguel ángel polo

El Hapoel Tel Aviv recuerda a Donald Trump y ya está en Valencia

El equipo de Israel aterrizó este lunes en Manises, con orden de no desvelar la hora de llegada para evitar las cámaras y la interferencia del operativo de seguridad, y su agenda es secreta

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 10:54

El Hapoel Tel Aviv, tal y como pudo confirmar este periódico, ya está een Valencia. El equipo israelí voló este lunes y aterrizó en Manises a las 16:30 horas, aunque esa información estaba ayer bajo secreto y con orden expresa de no trasladarla a los medios de comunicación. Así, sin cámaras ni testigos, llegó el rival del Valencia Basket para el partido de este miércoles en la Euroliga, con la duda aún de si se jugará a puerta cerrada o con los 11.000 abonados del club taronja. Lo que está ya descartado, como informó LAS PROVINCIAS, es la venta de entradas. La agenda del Hapoel en Valencia se guarda bajo secreto y así fue el despliegue policial en Manises.

El club de Tel Aviv no publicó ninguna imagen en redes sociales del Hapoel en Valencia, pese a que en la expedición viajan varias personas de una productora que está rodando un documental de la primera temporada del club en la Euroliga. Antes de volar desde Israel, mandaron un mensaje recordando a Trump a través de los canales oficiales de la entidad de Ofer Yannay, el dueño del club que es fundado de Nofar Energy y muy cercano al presidente Benjamín Netanyahu: «Tras el emocionante día que está pasando por el país y con la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los jugadores y personal del equipo llegaron el tren a Ben Gurion».

