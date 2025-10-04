Un estreno de récord para el Roig Arena en modo baloncesto

El guion perfecto. No hay más. Lo vivido este viernes en el Roig Arena en su estreno en un partido de baloncesto fue perfecto. Primero, ... por una emotividad en las gradas que se trasladó a la pista. Eso, para empezar. Lo segundo, porque se ganó el partido disputado por el Valencia Basket ante la Virtus Bolonia con el primer marcador centenario del recinto y con un juego alegre y reconocible y se hizo, tercero, con 14.606 espectadores en las gradas. La cifra supone el récord de asistencia de un partido en la historia de la Comunitat y una de las mayores en territorio español. Además, se queda a 600 del lleno absoluto del aforo para partidos de baloncesto. Que nadie tenga la tentación, por cierto, de señalar que se ha quedado corta la capacidad. Ahora la clave es tener la regularidad en esa asistencia.

Aunque el primer mes de una temporada siempre tiene una mirada aún en el verano, y todos los equipos están en fase de ajustes, mejor empezando ganando que perdiendo. Eso es de cajón. El Valencia Basket ha ganado sus cuatro primeros partidos oficiales del curso 25-26. Los dos primeros valieron el título de la Supercopa que se celebrará mañana en el Arena, y los otros dos para comenzar 2-0 en la Euroliga. En la más larga y de mayor nivel de la historia. Lo hizo, además, con un juego reconocible que no sólo se basa en meter puntos. A los 50 rebotes en Villeurbanne se sumaron los 40 ante la Virtus. Una media de 45 que deja bien a las claras el deseo que siempre pide en pista Pedro Martínez a sus jugadores al respecto. Además, en este arranque de temporada el conjunto taronja está sumando registros a su juego ofensivo. Uno de los más destacados, con jugadores que generan puntos fáciles entrando a canasta como Moore, Taylor o Thompson es la fiabilidad en los tiros de dos. Contra el equipo de Ivanovic, los taronja firmaron 26 de 39. Un destacable 66,7%. Entre las cosas a mejorar, las 17 pérdidas. Es cierto que alguna de ellas llegó tras falta clamorosa que pidió al unísono un Roig Arena que, por cierto, tiene una buena caja de resonancia cuando la caldera taronja se pone a animar. O se enfada.

Aunque Pajola se llevó la gloria de anotar los primeros puntos de la historia del Roig Arena, desde el tiro libre, la primera canasta en juego fue para Omari Moore. Un bonito homenaje para una de las grandes sensaciones del Valencia Basket en este inicio de temporada. Los taronja, tras templar los lógicos nervios del estreno, lograron marcharse por arriba al final del primer cuarto (26-23) con un 6 de 10 en tiros de dos que comenzaba a marcar ese camino como uno de los válidos para acabar imponiéndose al equipo italiano.

La irrupción de De Larrea, que con 23 puntos ya tiene un nuevo tope anotador como profesional, comenzó un despegue en el inicio del segundo cuarto que llevó la renta hasta la máxima en el primer tiempo (37-25). Es cierto que la Virtus, que comenzó a subir líneas en defensa ante la permisividad arbitral, recortó a tres al descanso (49-46) pero la sensación en pista seguía siendo que los valencianos tenían controlado el partido. Así ocurrió en el arranque del tercer cuarto desde el momento en el que más se acercaron los italianos a la remontada. Desde el 49-48, la respuesta taronja fue un parcial de 11-0, con Thompson y Taylor enchufando canastas para subir el 60-48. La Virtus volvió a hacer la goma (66-63) para dejar la renta local en unos preocupantes cuatro puntos antes del arranque del último periodo (75-71). Aunque la Virtus nunca le perdió la cara al partido, otro arreón ofensivo de De Larrea (89-75) lideró el arreón final donde el Roig Arena explotó de alegría con su primer marcador centenario que subió Nate Reuvers (100-87). A partir de ahí, todo fue una fiesta. Con Juan Roig celebrando en el corrillo de los jugadores el triunfo, abrazándose con Pedro Martínez y retando a David Ferrer cuando estaba siendo entrevistado en directo. «¿Habrá que traer la Copa Davis no?». Le soltó ante la sonrisa del capitán español. No está mal tirada, puesto que es una opción que está encima de la mesa.

Valencia Basket: De Larrea (23), Moore (15), Puerto (7), Pradilla (5) y Reuvers (15) —quinteto inicial— Taylor (14), Thompson (13), Costello (3), Sestina (3), Iroegbu (3), Sako (2) y Nogués (-).

Virtus Bolonia: Edwards (15), Pajola (9), Jallow (11), Alston (15) y Smailagic (8) —quinteto inicial— Morgan (24), Niang (4), Diarra (4), Vildoza (2) y Diouf (2).

Parciales: 26-23, 23-23 (49-46); 26-25 (75-71) y 28-23 (103-94).

Árbitros: Sasa Pukl (SLO), Milan Nedovic (SLO) y Arturas Sukys (LIT).

Incidencias: 14.606 espectadores en el primer partido jugado en el Roig Arena.