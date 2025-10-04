Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sergio de Larrea, intentando una entrada a canasta, en el primer partido del Valencia Basket en el Roig Arena, ante la Virtus Bolonia.

Sergio de Larrea, intentando una entrada a canasta, en el primer partido del Valencia Basket en el Roig Arena, ante la Virtus Bolonia. Miguel Ángel Polo

Un estreno de récord para el Roig Arena en modo baloncesto

El Valencia Basket vence a la Virtus Bolonia en la Euroliga con 14.606 personas en las gradas. La asistencia es la mayor a un partido de la historia en la Comunitat y culmina un día cargado de emociones y orgullo

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025

El guion perfecto. No hay más. Lo vivido este viernes en el Roig Arena en su estreno en un partido de baloncesto fue perfecto. Primero, ... por una emotividad en las gradas que se trasladó a la pista. Eso, para empezar. Lo segundo, porque se ganó el partido disputado por el Valencia Basket ante la Virtus Bolonia con el primer marcador centenario del recinto y con un juego alegre y reconocible y se hizo, tercero, con 14.606 espectadores en las gradas. La cifra supone el récord de asistencia de un partido en la historia de la Comunitat y una de las mayores en territorio español. Además, se queda a 600 del lleno absoluto del aforo para partidos de baloncesto. Que nadie tenga la tentación, por cierto, de señalar que se ha quedado corta la capacidad. Ahora la clave es tener la regularidad en esa asistencia.

