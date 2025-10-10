Seguir creciendo en la primera derrota El Barça necesita la mejor versión de Punter de blaugrana para tumbar a un Valencia Basket rocoso por 108-102. El americano firma 27 puntos en otros tantos minutos ante un equipo taronja al que habrá que matarlo diez veces para ganarle un partido

Juan Carlos Villena ENVIADO ESPECIAL BARCELONA Viernes, 10 de octubre 2025, 22:59 Comenta Compartir

Si el deporte sólo fueran resultados lo gestionaría una Inteligencia Artificial. Afortunadamente, estamos lejos de eso. El Valencia Basket facturó de Barcelona su primera derrota ... de la temporada... tras una demostración de creer en un estilo de juego. Lo que demostraron los taronja en el Palau es que, hasta que se demuestre lo contrario, el que quiera rascarle una victoria tendrá que matarle diez o doce veces en el mismo partido. Con la pólvora ofensiva de este curso, con jugadores que se van enchufando en cadena, va a ser complicado ver una bajada de brazos. El Barça necesito de la mejor versión de Punter, 27 puntos en otros tantos minutos, y de Clyburn para acabar haciendo capitular a los de Pedro Martínez. Eso, y un arbitraje de esos que cabrean. Sibilinos. En el tercer cuarto, con el Barça en bonus los últimos minutos, se comieron el silbato en todos los ataques valencianos. En todos. Sólo contando las claras, se comieron tres faltas de tiros. Y en los segundos decisivos, donde decidió Punter, también se comieron dos claros dos más uno sobre Costello y Moore. Vayan sumando puntos. Eso sí, lo que manda es el marcador y ahí ganaron los catalanes. Aquello de la 'derrota útil' de Valdano fue una milonga pero sí que es cierto, porque no es lo mismo, que se puede seguir creciendo en una derrota. En la del Palau, con la defensa como claro aspecto a mejorar, la forma en la que se agarraron a un partido que cualquier otro equipo hubiera perdido de paliza... es un crecimiento de esos que se valoran cuando pasen los meses de competición.

Lo bueno de creer en un estilo, y un dolor de cabeza para los rivales, es que no salta ninguna alarma si tu rival comienza un partido con un 8-2, y un 16-6 posterior, y tu entrenador tiene que pedir un tiempo muerto. Desde ese momento, con los valencianos con un 0 de 4 en triples, se encadenaron tres canastas de tres seguidas y una última de Moore para cerrar el primer cuarto con 26-25 que dejó a los jugadores del Barça con mala cara. No era para menos, puesto que una gran puesta en escena en el estreno ante su público dejó sólo con un punto de renta a los catalanes. Otro arreón de los de Peñarroya, con Shengelia y Punter al frente, subió el 36-29 en el ecuador del segundo cuarto y, de nuevo, las alarmas no sonaron. Esta vez fue Badio, con 13 puntos, el que tocó a rebato para culminar la remontada taronja (41-42) y hacer del partido un escenario nuevo en el que los visitantes se marcharon por delante al descanso con otro símbolo de modelo. Costello llevaba un 0 de 4 en triples... pero metió en quinto a 15 segundos para el final del segundo cuarto que subió el 48-49 con el que los dos equipos se marcharon al paso por vestuarios. El tercer cuarto arrancó con un triple de Taylor (50-54) pero el Barça contestó con un 10-0 (60-54) que comenzó a dejar claro que su pegada, el talento individual, iba a ser clave para el triunfo final. La anotación de Punter, y las pérdidas visitantes, hicieron subir de nuevo la máxima renta (69-59). Ahí parecía de nuevo el duelo decantado... pero el Valencia Basket volvió. Otra vez. Parcial de 2-7 (71-66) y 78-75 al final del tercer cuarto. Thompson alimentó la ilusión taronja en el arranque del último cuarto (80-84 y 85-88), Punter volvió a estirar la renta del Barça (96-89 y 101-93). Con todo casi perdido, Thompson subió el 105-100 para dejar claro que nadie baja los brazos en su equipo. Ha sido un buen partido de basket, con los dos equipos haciendo un buen partido en ataque. En el último cuarto metieron canastas increíbles y hay que reconocer la calidad. Con respecto al partido que jugamos en ACB ha sido más duro», valoró Pedro Martínez.

