Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de este viernes deja 43.565,45 euros en un municipio amurallado, una localidad de la capital y otras dos provincias
Badio intenta frenar a Punter. europa press

Seguir creciendo en la primera derrota

El Barça necesita la mejor versión de Punter de blaugrana para tumbar a un Valencia Basket rocoso por 108-102. El americano firma 27 puntos en otros tantos minutos ante un equipo taronja al que habrá que matarlo diez veces para ganarle un partido

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL BARCELONA

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:59

Comenta

Si el deporte sólo fueran resultados lo gestionaría una Inteligencia Artificial. Afortunadamente, estamos lejos de eso. El Valencia Basket facturó de Barcelona su primera derrota ... de la temporada... tras una demostración de creer en un estilo de juego. Lo que demostraron los taronja en el Palau es que, hasta que se demuestre lo contrario, el que quiera rascarle una victoria tendrá que matarle diez o doce veces en el mismo partido. Con la pólvora ofensiva de este curso, con jugadores que se van enchufando en cadena, va a ser complicado ver una bajada de brazos. El Barça necesito de la mejor versión de Punter, 27 puntos en otros tantos minutos, y de Clyburn para acabar haciendo capitular a los de Pedro Martínez. Eso, y un arbitraje de esos que cabrean. Sibilinos. En el tercer cuarto, con el Barça en bonus los últimos minutos, se comieron el silbato en todos los ataques valencianos. En todos. Sólo contando las claras, se comieron tres faltas de tiros. Y en los segundos decisivos, donde decidió Punter, también se comieron dos claros dos más uno sobre Costello y Moore. Vayan sumando puntos. Eso sí, lo que manda es el marcador y ahí ganaron los catalanes. Aquello de la 'derrota útil' de Valdano fue una milonga pero sí que es cierto, porque no es lo mismo, que se puede seguir creciendo en una derrota. En la del Palau, con la defensa como claro aspecto a mejorar, la forma en la que se agarraron a un partido que cualquier otro equipo hubiera perdido de paliza... es un crecimiento de esos que se valoran cuando pasen los meses de competición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  2. 2

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  3. 3 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  4. 4 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  5. 5 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  6. 6 La pensión de jubilación más alta de España roza los 3.000 euros y la reciben los trabajadores de este sector
  7. 7

    «Vinimos huyendo del agua de la dana y, más que una casa, hemos comprado una piscina»
  8. 8 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  9. 9

    El último poeta pone en pie el Roig Arena
  10. 10

    Mazón: «Jamás le di una orden a Pradas, ni para convocar el Cecopi ni para activar la UME ni para mandar la alerta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Seguir creciendo en la primera derrota

Seguir creciendo en la primera derrota