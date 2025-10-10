Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La plantilla U22 del Valencia Basket, en la Fonteta. VBC

El Valencia Basket arranca la nueva Liga U con su equipo filial

El equipo de desarrollo taronja estará formado por jugadores menores de 22 años

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:48

El Valencia Basket arranca una nueva era para su equipo filial masculino con la reciente creada 'Liga U' entre la ACB, la Federación Española ... de Baloncesto (FEB) y el Consejo Superior de Deportes (CSD), para jugadores por debajo de los 22 años. Una liga que permitirá a estos jóvenes poder formarse y competir con más garantías antes de dar el salto al baloncesto profesional, no solo con la compatibilidad con el resto de las competiciones y torneos, tanto ACB como junior, sino también compaginando el deporte con los estudios a través de becas. Unas facilidades que no existían con la disputa de la 2ª y la 3ª FEB.

