El Valencia Basket arranca la nueva Liga U con su equipo filial

El Valencia Basket arranca una nueva era para su equipo filial masculino con la reciente creada 'Liga U' entre la ACB, la Federación Española ... de Baloncesto (FEB) y el Consejo Superior de Deportes (CSD), para jugadores por debajo de los 22 años. Una liga que permitirá a estos jóvenes poder formarse y competir con más garantías antes de dar el salto al baloncesto profesional, no solo con la compatibilidad con el resto de las competiciones y torneos, tanto ACB como junior, sino también compaginando el deporte con los estudios a través de becas. Unas facilidades que no existían con la disputa de la 2ª y la 3ª FEB.

Como ya se anunció anteriormente, la plantilla del Valencia Basket estará formada por cuatro jugadores sub-22 y trece jugadores sub-18. El staff estará encabezado por Gonzalo Muinelo, con José Nácher y Carlos Silla como ayudantes. Edu Pérez ejercerá de preparador físico y Agustí Girbés de fisioterapeuta. El pabellón de juego será la pista central de l'Alqueria del Basket o en la Fonteta, y jugará la mayoría de sus partidos como local los sábados a las 12 horas. Todos los partidos del equipo U22 del Valencia Basket tendrán entrada gratuita hasta completar aforo, tanto los encuentros que se disputen en l'Alqueria del Basket como los que tengan lugar en la Fonteta

La competición contará con la participación de 15 equipos U22 (jugadores nacidos en 2004 o posterior) de los clubes ACB: Barça Atlètic, BAXI Manresa, Casademont Zaragoza, Fundación CB Canarias, Joventut Badalona, Real Madrid, Unicaja Alhaurín de la Torre y Valencia Basket (Grupo A), y Bàsquet Girona, Bilbao Basket, Burgos Grupo de Santiago, Força Lleida, Gran Canaria, Stellantis & You Granada y UCAM Murcia (Grupo B).

En el Grupo A empezarán los ocho equipos que han obtenido los mejores resultados en el Campeonato de España junior en el acumulado de los últimos cinco años, y el Grupo B con los otros siete conjuntos. En una primera fase, entre el 10 de octubre y el 4 de enero, los equipos de cada grupo jugarán entre sí (14 jornadas). Al término de esta ronda inicial, el primer clasificado del Grupo B subirá al A, de donde bajará el 8º, y se disputará una repesca a un solo partido entre el 2° y 3° del B contra el 7° y el 6º del A, respectivamente. Los ganadores de los partidos de repesca completarán el Grupo A en una segunda fase entre el 16 de enero y el 19 de abril, en la que los equipos de cada grupo jugarán otras 14 jornadas.

Los cuatro primeros del Grupo A avanzarán a la Final a 6, y las últimas dos plazas saldrán de un Play-In decisivo a un solo partido con 5º y 6º del Grupo A contra 2º y 1º del Grupo B, respectivamente. La Final a 6 se disputará entre el 15 y 17 de mayo en una sede a determinar, con tres eliminatorias para decidir el primer campeón. El primero y el segundo del Grupo A esperarán en semifinales a los ganadores de los cuartos de final, con partidos el viernes 15 entre el 3º y el 4º y los dos ganadores del Play-In. Tras los duelos de semifinales del sábado, la gran final del domingo 17 decidirá quién levanta el primer trofeo.

En total, los 15 equipos participantes disputarán un mínimo de 24 partidos y un máximo de 33 en ocho meses de competición, siempre cuidando la compatibilidad con la formación académica. Además, todos los partidos de la Liga U se podrán ver por Youtube a través del perfil oficial de la competición, mientras que Teledeporte retransmitirá un partido de cada jornada en la televisión.