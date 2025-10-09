Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Català: «La suspensión hoy de la procesión cívica es definitiva»
Exterior del pabellón Roig Arena. Roig Arena

El Roig Arena se viste de gala para un día especial

Con motivo de la festividad del 9 de octubre, la nueva casa del Valencia Basket refleja en su cubierta los colores valencianos

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:12

Comenta

Uno de los nuevos símbolos de la Ciudad de Valencia es desde septiembre de este año 2025 el Roig Arena. El pabellón multiusos, que a su vez ejercerá como la nueva casa del Valencia Basket para las competiciones deportivas, se ha convertido en uno de los mejores recintos de Europa y goza de la última tecnología, estando preparado para acoger numerosos actos culturales y de otro tipo.

Muestra de ser otro de los epicentros para los valencianos y teniendo presente siempre sus orígenes, ya en la noche de ayer y durante la jornada de hoy el Roig Arena ha sacado a relucir sus mejores galas. Con motivo de la festividad del 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana, la cubierta ha pasado a lucir los colores azul, rojo y amarillo, los representativos de la señera valenciana.

Además de ello, en la pantalla gigante que encabeza esta zona exterior del Roig Arena se han reflejado distintos mensajes. Uno de ellos citaba la frase «Orgull de ser valencians i valencianes», escritas en la lengua local y con los tres colores identificativos en Valencia. También fueron combinándose el nombre de los distintos municipios valencianos. Y no podía faltar que apareciese ondeando una bandera gigante de la Comunidad Valenciana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las primeras tormentas descargan ya en la Comunitat: hasta 35,6 litros en una hora
  2. 2 ¿Dónde estuvo Mazón el 29-O?: el presidente responde
  3. 3

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  4. 4 Aemet amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 l/m2 por hora
  5. 5 La Generalitat cancela el espectáculo de drones de esta noche en la Ciudad de Las Artes
  6. 6 Asaltan a una mujer en su casa, atada y amordazada, y le roban medio kilo de cocaína
  7. 7 El valenciano que ha sido reconocido como el hombre más guapo del mundo
  8. 8 El BOE lo confirma: los trabajadores sufrirán un recorte en su nómina de hasta 95 euros desde enero de 2026
  9. 9 La previsión del tiempo el puente de octubre, día a día: dónde va a llover más en la Comunitat
  10. 10

    Amparo Fabra hará los segundos trajes de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte tras la renuncia de Fabuel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Roig Arena se viste de gala para un día especial

El Roig Arena se viste de gala para un día especial