El Roig Arena se viste de gala para un día especial Con motivo de la festividad del 9 de octubre, la nueva casa del Valencia Basket refleja en su cubierta los colores valencianos

Eric Martín Valencia Jueves, 9 de octubre 2025, 11:12

Uno de los nuevos símbolos de la Ciudad de Valencia es desde septiembre de este año 2025 el Roig Arena. El pabellón multiusos, que a su vez ejercerá como la nueva casa del Valencia Basket para las competiciones deportivas, se ha convertido en uno de los mejores recintos de Europa y goza de la última tecnología, estando preparado para acoger numerosos actos culturales y de otro tipo.

Muestra de ser otro de los epicentros para los valencianos y teniendo presente siempre sus orígenes, ya en la noche de ayer y durante la jornada de hoy el Roig Arena ha sacado a relucir sus mejores galas. Con motivo de la festividad del 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana, la cubierta ha pasado a lucir los colores azul, rojo y amarillo, los representativos de la señera valenciana.

✨ Hoy nuestra fachada brilla con más orgullo que nunca.

Nos hemos vestido con los colores de la Senyera para celebrar el Día de la Comunidad Valenciana.



Feliç 9 d’Octubre! 💙💛❤#RoigArena #ComunitatValenciana #9Octubre pic.twitter.com/XmJJIXwYWI — Roig Arena (@RoigArena) October 9, 2025

Además de ello, en la pantalla gigante que encabeza esta zona exterior del Roig Arena se han reflejado distintos mensajes. Uno de ellos citaba la frase «Orgull de ser valencians i valencianes», escritas en la lengua local y con los tres colores identificativos en Valencia. También fueron combinándose el nombre de los distintos municipios valencianos. Y no podía faltar que apareciese ondeando una bandera gigante de la Comunidad Valenciana.