El Valencia Basket no saca a la venta entradas para el partido contra el Hapoel Tel Aviv

La jornada de la Euroliga contra el equipo de Israel se disputará el miércoles 15 de octubre a las 20:30 horas en el Roig Arena y salvo los abonados todavía no hay opción de asistir

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:11

El próximo partido que debe acoger el Roig Arena correspondiente a la competición de la Euroliga no sigue estando exento de polémica. La visita del Hapoel Tel Aviv, equipo de Israel, provoca una serie extra de esfuerzos para tener todo bajo control y mantener una total seguridad para la práctica del partido, tanto para la afición como para los jugadores.

En este sentido, a escasos seis días para esta cita, se sigue organizando todo con máximo miramiento y las entradas para el público general todavía no han sido puestas a la venta. El encuentro entre Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv, del miércoles 15 de octubre a las 20:30 horas, comienza su cuenta atrás y de momento sólo tendrían acceso garantizado los alrededor de 11.000 socios con los que cuenta el club.

Mientras algunos clubes españoles han tomado distintas medidas ante la llegada de otros equipos de Israel y aquí en Valencia el grupo propalestino BDS reclama la suspensión del partido, este mediodía el entrenador Pedro Martínez se ha pronunciado al respecto. «Personalmente, entiendo perfectamente su punto de vista y su idea. Pero en la posición en la que yo estoy, lo que tengo que intentar es estar centrado en mi trabajo y hasta que a mí el club no me notifique cuál es su posición, absoluta normalidad por mi parte y por parte del equipo», valoró.

