Protesta propalestina delante de La Fonteta, hace unos meses. Irene Marsilla

Crece la tensión con la visita de los tres equipos de baloncesto de Israel a España

Una protesta de activistas propalestinos exige la suspensión del partido del Valencia Basket, mientras que el Manresa, Barcelona y Tenerife toman medidas de cara a los próximos partidos

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:35

El conflicto latente entre Israel y Palestina también se plasma en el mundo del deporte. Y el Valencia Basket, que el próximo miércoles afrontará el partido de Euroliga contra el Hapoel Tel Aviv, no parece quedar exento de ellos. Se prevé una jornada que exigirá amplias medidas de seguridad y, si finalmente el partido sigue su curso, no quedará exento de polémica.

Durante las últimas horas, una protesta por parte de activistas propalestinos ha exigido la suspensión de este encuentro en el Roig Arena. A través del grupo BDS se han remitido varios escritos a modo de cara abierta al Valencia Basket, que titulan con que «el baloncesto nos apasiona, el genocidio nos repugna. Que el deporte no ayude a esconder el genocidio en Palestina», así como el lanzamiento de una campaña del deporte sin genocidio, con el objetivo de que Israel quede fuera de las competiciones de baloncesto.

Mientras la Policía Nacional trabaja junto a las autoridades deportivas y de seguridad, el club taronja se mantiene al margen para tomar cualquier tipo de decisión más rotunda. Sin embargo, el exjugador Berni Álvarez, actualmente Conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, sí fue más tajante días atrás con que «hay que sancionar a los equipos de Israel como se hizo con los de Rusia».

Quienes sí se han pronunciado han sido otros clubes. El Manresa, que la próxima semana también recibirá a otro conjunto de Israel como es el Hapoel Jerusalem, ha declarado de alto riesgo su partido de la Eurocup. El Barcelona, por motivos de seguridad, ha negado a este mismo equipo poder ejercitarse el día de antes en el Palau Blaugrana. Por su parte, el alcalde de La Laguna ha demandado que se suspenda el partido del Tenerife contra el Bnei Herzliya israelí que ha de disputarse el martes 14 de octubre.

