El Valencia Basket celebra una canasta en el Roig Arena. EFE

La semana fantástica del Valencia Basket

La conquista de la Supercopa, un doblete de victorias en Euroliga, el triunfo contra el Barça y el estreno del Roig Arena marcan un inicio soñado de la temporada 2025-26

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:03

Comenta

Mejor, casi imposible. Si se pusiera todo en perspectiva y desde el Valencia Basket se retrocediera una semana atrás en el tiempo para hacer ... una predicción deseada de cara al inicio de 2025-26, poco o nada más se hubiera pedido. Porque a excepción de la derrota del equipo femenino en Ferrol, todo ha salido a pedir de boca. Especialmente esto se plasma con el plantel de Pedro Martínez. Tras concluir la pasada campaña como subcampeones y quedarse con la miel en los labios, se quiere dar continuidad a un proyecto ganador, que compita por todo a nivel doméstico y presente más brega que en los últimos precedentes en competición de Euroliga.

