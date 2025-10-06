La semana fantástica del Valencia Basket

Mejor, casi imposible. Si se pusiera todo en perspectiva y desde el Valencia Basket se retrocediera una semana atrás en el tiempo para hacer ... una predicción deseada de cara al inicio de 2025-26, poco o nada más se hubiera pedido. Porque a excepción de la derrota del equipo femenino en Ferrol, todo ha salido a pedir de boca. Especialmente esto se plasma con el plantel de Pedro Martínez. Tras concluir la pasada campaña como subcampeones y quedarse con la miel en los labios, se quiere dar continuidad a un proyecto ganador, que compita por todo a nivel doméstico y presente más brega que en los últimos precedentes en competición de Euroliga.

Con el término de semana fantástica se puede definir el capítulo inicial para los taronja. Una semana más un día, para ser concisos. Ese pasado domingo en que arrancó todo con Josep Puerto levantando bajo el techo del Martín Carpena el título de la Supercopa. Uno más para las vitrinas del Valencia Basket tras varios años de sequía, el segundo de esta índole. Mostrando de principio a fin un nivel competitivo, pudiendo confiar en el fondo de banquillo y tras no bajar nunca los brazos, esa copa volvió junto a la expedición a Valencia.

Pero conscientes de la realidad inmediata, los jugadores y cuerpo técnico no se podían permitir excesivas celebraciones ni acumular cierta resaca. Apenas unas pocas horas después tocaba insertar el chip de Euroliga para -al menos- mantener unas prestaciones parejas. Estreno en Lyon y no defraudó: primer triunfo a la saca. La fase regular es larga y el mismo viernes disputa de la segunda jornada, esta vez en casa. En la nueva casa del club.

El Roig Arena tuvo su puesta de gala. Ceremonia de inauguración, el graderío prácticamente a rebosar y como colofón una nueva victoria ante la Virtus Bolonia. La primera de muchas que están por venir, como la que se repitió en la clausura del domingo, imponiéndose a otro coloso como es el FC Barcelona. Aquí volvió a batirse la expectación, con lo que supuso el partido de baloncesto con la mayor asistencia de la Comunidad Valenciana, gracias a los 14.818 espectadores presentes. Pero en este caso en lo que suponía el pistoletazo de salida de la Liga Endesa. Un más 12 de renta final, pero un duelo encarrilado en torno al periodo de descanso, precisamente al coger ese colchón al que se aferró y ya no se soltó en ningún momento. No quería repetirse los posibles vaivenes de esa 'superfinal' contra el Madrid.

El acierto de la plantilla fue notable. 93 puntos en total cayendo tras encadenar una tras otra canasta. Y el público del Roig Arena encantado, tanto los que durante en décadas atrás se mantuvieron fieles en La Fonteta más lo que ahora se suman a una nueva era en uno de los mejores pabellones y más modernos de todo el continente. Un reparto de anotación muy distribuido, en el que sólo tres jugadores rebasaron los dobles dígitos -Thompson, Sako y Reuvers-, pero con un amplio deleite de destellos, un repertorio de transiciones ofensivas materializadas y también mediante veloces asociaciones en el juego que permitieron que otros como De Larrea también sobresalieran en otras facetas, como las seis asistencias repartidas por el joven base vallisoletano. «No hay que presumir demasiado y pensar en lo siguiente», señaló Pedro Martínez tras el último triunfo contra el Barça. Y en eso se ha de focalizar los esfuerzos, en lo siguiente que esté por venir.