La emoción del primer día en el Roig Arena

Como un primer día de colegio. Así se podría definir las emociones que sentían los aficionados del Valencia Basket en las horas previas al primer ... partido de la historia del club taronja en el Roig Arena. La ilusión y los nervios de llegar a un sitio nuevo, que todavía no conoces, donde no sabes a quién te vas a encontrar, pero donde tienes la conciencia de que lo vas a pasar bien. Los alrededores del Roig Arena, desde casi tres horas y media antes del inicio del partido, ya estaban poblados de camisetas taronja y de un montón de gente con ganas de pisar por fin su nuevo templo.

La Fan Zone que organizó el club fue todo un éxito, sobre todo para los más pequeños de la casa, que se divirtieron con multitud de juegos y actividades para ir calentando motores. No faltó ni la comida ni la bebida, ni puestos de merchandising para aquellos que no tengan todavía productos del Valencia Basket y se quieran subir al carro con el Roig Arena. La Supercopa conseguida hace una semana estuvo expuesta en la puerta de la tienda oficial del club, para todos aquellos curiosos que se quisieran fotografiar con ella. Eso sí, sin tocarla. Varias leyendas del club taronja fueron pasando por la Fan Zone, como Sandra Ygueravide, Sergio Coterón o Víctor Claver subieron al escenario para ir comentando sensaciones, mientras un DJ amenizaba la tarde con música.

El club fue repartiendo de forma gratuita además pañuelos naranjas con el escudo del equipo a todo aquel que pasara por allí, tuviera entrada o no. Luego, al acceder al Roig Arena, los aficionados recibían un aplaudidor especial para el recuerdo de un día histórico. La zona de restauración del pabellón, El Mercat, se encontraba llena ya desde una hora y pico antes del salto inicial. La gente iba picoteando cositas, tomando su refrigerios y husmeando los pasillos del nuevo gigante pabellón para ir conociendo cuál es su ruta a seguir. «Me estoy aprendiendo por dónde tengo que ir para llegar al baño», confesaba un seguidor cuando un miembro de seguridad le preguntaba que a dónde iba.

El partido arrancaba a las 20:30 horas, pero el club citó a todo el mundo en sus butacas para las 19:50. Fue en ese momento cuando apareció Arturo Valls, micrófono en mano, por el túnel de vestuarios, dispuesto a amenizar la previa. El presentador valenciano, junto a la mascota 'Pam', fue poniendo el toque de humor a la noche. En primera fila entrevistó a varias personalidades, entre ellas al exjugador del Villarreal Étienne Capoue, un fiel confeso aficionado del baloncesto y que ya era habitual en la Fonteta. Pero lo mejor llegó cuando tras las introducciones de los dos equipos, Domingo Sebastián, un abonado histórico de los más longevos del club, dio inicio a la nueva etapa. El caballero apretó un improvisado botón en el centro de la pista y activó un precioso y emotivo vídeo que se emitió en las impresionantes pantallas, repasando la historia del Valencia Basket hasta este momento. El vídeo culminaba con una joven aficionada portando una pelota especial, que fue entregada a Juan Roig. El mecenas recibió una ovación y aplauso multitudinario de parte de todos, agradeciéndole haber levantado el Roig Arena, que ya es una realidad.