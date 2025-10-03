En directo, el primer partido de baloncesto del Roig Arena: Valencia Basket-Virtus Bologna de Euroliga

17:39

¡Hola!

Bienvenidos a este día histórico, el estreno del Roig Arena en un partido oficial de baloncesto. El Valencia Basket disputa a partir de las 20:30 horas la Jornada 2 de la Euroliga ante la Virtus Bologna, y aquí te vamos a contar todos los detalles. Soy Marc Escribano y estaré contándote todo lo que pase dentro y fuera del Roig Arena antes y durante el partido.