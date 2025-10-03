En directo, el primer partido de baloncesto del Roig Arena: Valencia Basket-Virtus Bologna de Euroliga

Secciones
Viernes, 3 de octubre 2025, 17:56
18:28
Pues aquí está ya presente el que ha pagado la fiesta. Juan Roig ha llegado ya al pabellón que lleva su nombre para no perderse el primer partido del Valencia Basket en el recinto que ha levantado. La gente le saluda y le da las gracias, caminando por la Fan Zone como uno más. No lleva escoltas ni seguridad. Así es el Valencia Basket.
18:21
‘Pam’, la mascota del Valencia Basket, no podía faltar a esta cita en su nueva casa y ya está por aquí liándola…
18:15
Esto es una fiesta, pero no nos olvidemos de que en unas dos horitas empieza un partidazo. El ‘ojo’ del Roig Arena nos lo recuerda… A las 20:30 horas, Valencia Basket contra Virtus Bologna.
18:11
¡También hay regalos! El club está dando estos pañuelos para teñir de taronja el estreno del Roig Arena. Yo ya me he hecho con uno, aquí el que no corre vuela…
18:02
En la fan zone están pasándose leyendas del club, como Sergio Coterón, para amenizar la tarde y hablar del crecimiento del Valencia Basket hasta su llegada al Roig Arena.
17:55
Un resumen rápido de lo que hay en la fan zone del exterior del Roig Arena: una zona de chill out, una zona para pintarte de taronja, multitud de juegos de baloncesto para niños, un escenario con animación y DJ, y por supuesto, puestos de comida y bebida. ¡Hay de todo!
17:49
El Valencia Basket expone el trofeo de la Supercopa obtenido el pasado fin de semana en la puerta de la tienda oficial del club en el Roig Arena, por si se quieren pasar a hacerse una foto.
17:46
17:42
Ya estamos por aquí…
17:39
Bienvenidos a este día histórico, el estreno del Roig Arena en un partido oficial de baloncesto. El Valencia Basket disputa a partir de las 20:30 horas la Jornada 2 de la Euroliga ante la Virtus Bologna, y aquí te vamos a contar todos los detalles. Soy Marc Escribano y estaré contándote todo lo que pase dentro y fuera del Roig Arena antes y durante el partido.
