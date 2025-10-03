Omari Moore anota la primera canasta del Valencia Basket en el Roig Arena El alero norteamericano fue el encargado de entrar en la historia, aunque los primeros puntos los consiguió Pajola para la Virtus desde el tiro libre

Marc Escribano Valencia Viernes, 3 de octubre 2025, 21:38

El primer partido oficial de baloncesto de la historia del Roig Arena ya es una realidad. El Valencia Basket recibió a la Virtus Bologna este viernes en el novedoso pabellón y claro, cualquier cosa que pasara, iba a ser la primera e iba a entrar en los libros de historia. Esto puso el foco, por ejemplo, en quién tendría el privilegio de anotar los primeros puntos en el futurista recinto que ha construido Juan Roig para la ciudad.

Ese honor, no obstante, se lo llevó un visitante como el italiano Alessandro Pajola, que desde la línea de tiros libres, metió los primeros puntos en el Roig Arena haciendo un dos de dos tras recibir una falta personal. En la jugada siguiente fue el norteamericano Omari Moore el encargado de anotar la primera canasta en juego de la historia del nuevo pabellón, y con ello, ser el primer encestador oficial del Valencia Basket en su nueva casa. Casi nada.