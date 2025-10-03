Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes entrega el bote de 29.922.038 euros y deja un nuevo millonario en un municipio popular por sus bodegas
Pedro Martínez, en el estreno del Roig Arena.

Ver 14 fotos
Pedro Martínez, en el estreno del Roig Arena. EFE
Rueda de prensa

Pedro Martínez: «Tenemos que conseguir que esto tenga una continuidad, que no sea solamente el efecto de la novedad»

El entrenador del Valencia Basket se muestra satisfecho tras la victoria ante la Virtus Bologna en el estreno del Roig Arena

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 23:16

Comenta

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, valoró así el primer partido de la historia jugado en el Roig Arena: «Genial que el club tenga ... estos síntomas tan obvios de crecimiento. Obviamente hay muchísima gente detrás de esto. Muchísima gente que hace que todo funcione, que todo encaje. Algunos tenemos la suerte de que nos beneficiamos, nos aprovechamos del trabajo de muchísima gente, de la ilusión de muchísima gente, de todos los aficionados nuevos que hay. También tenemos una responsabilidad. Hablábamos antes del partido con Juan Roig, que ha venido a saludarnos. Lo que tenemos hoy muy bien. Hoy hay la novedad, muchísima gente ahí metida. Tenemos que conseguir que esto tenga una continuidad, que no sea solamente el efecto de la novedad. Que seamos capaces de que el ambiente siempre sea bueno, de que el campo se llene como se ha llenado hoy. Porque eso nos va a ayudar a hacer una temporada más competitiva. Que no sea solamente el flor de un día. Cada uno, el club ya lo tiene con el trabajo de todos los profesionales. Y en el equipo lo que tenemos que intentar hacer es un tipo de juego, ganar. Ganar, pero si no ganas la gente ya no le gusta tanto lo que ve. Necesitamos ganar, pero no siempre, porque nadie gana siempre, ni nosotros ni nadie. Pero como mínimo, si no ganamos, transmitir una serie de valores que la gente se sienta identificado. Eso es lo que hemos de tener. Pensar en que esto tenga una regularidad y que seamos capaces de que pase todos los días que se pueda».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada de un chorro polar y nuevas lluvias a la Comunitat
  2. 2 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  3. 3 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  4. 4

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  5. 5 El hombre que estuvo con Bea antes de su muerte se niega a declarar
  6. 6

    VÍDEO | Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión»
  7. 7 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  8. 8

    La huelga de médicos deja miles de citas anuladas, quejas y confusión en los centros valencianos
  9. 9

    El indumentarista Fabuel puede ser sancionado con tres mil euros y quedar cinco años excluido de hacer trajes para falleras mayores
  10. 10

    La IA desnuda el plagio de Peinado: copió el 34,2 % del auto de la revista de Deusto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Pedro Martínez: «Tenemos que conseguir que esto tenga una continuidad, que no sea solamente el efecto de la novedad»