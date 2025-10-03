Pedro Martínez: «Tenemos que conseguir que esto tenga una continuidad, que no sea solamente el efecto de la novedad»

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, valoró así el primer partido de la historia jugado en el Roig Arena: «Genial que el club tenga ... estos síntomas tan obvios de crecimiento. Obviamente hay muchísima gente detrás de esto. Muchísima gente que hace que todo funcione, que todo encaje. Algunos tenemos la suerte de que nos beneficiamos, nos aprovechamos del trabajo de muchísima gente, de la ilusión de muchísima gente, de todos los aficionados nuevos que hay. También tenemos una responsabilidad. Hablábamos antes del partido con Juan Roig, que ha venido a saludarnos. Lo que tenemos hoy muy bien. Hoy hay la novedad, muchísima gente ahí metida. Tenemos que conseguir que esto tenga una continuidad, que no sea solamente el efecto de la novedad. Que seamos capaces de que el ambiente siempre sea bueno, de que el campo se llene como se ha llenado hoy. Porque eso nos va a ayudar a hacer una temporada más competitiva. Que no sea solamente el flor de un día. Cada uno, el club ya lo tiene con el trabajo de todos los profesionales. Y en el equipo lo que tenemos que intentar hacer es un tipo de juego, ganar. Ganar, pero si no ganas la gente ya no le gusta tanto lo que ve. Necesitamos ganar, pero no siempre, porque nadie gana siempre, ni nosotros ni nadie. Pero como mínimo, si no ganamos, transmitir una serie de valores que la gente se sienta identificado. Eso es lo que hemos de tener. Pensar en que esto tenga una regularidad y que seamos capaces de que pase todos los días que se pueda».

Sobre el partido, el técnico alabó a varios de sus jugadores tras ganar a la Virtus. «Ha sido un partido bastante bueno, en el sentido de que todos los jugadores han tenido muchos momentos de brillantez. Triples de De Larrea y Thompson, que es lo que todo el mundo ha visto, pero también acciones defensivas de Nogués y Costello, que para mí han sido claves. Nos vamos contentos porque como equipo hemos tenido una buena actuación con las cosas que trabajamos. Los jugadores individualmente se benefician del ritmo que tiene el equipo, y eso es lo que está muy bien. Un día será un jugador y otro pues otro, y cuando recuperemos los jugadores lesionados tendremos más opciones. Veremos cómo llegamos al domingo, porque son muchos esfuerzos y hay jugadores jugando más minutos de los que les pertocan», dijo Pedro.

El estilo de juego del Valencia Basket de tirar muchos triples es la clave del éxito. «Creo que lo que les hemos dicho en la media parte es que el 3 de 15 no estaba muy bien, pero que los 15 estaban muy bien tirados. Y nosotros jugamos a eso. Debemos de perseverar en ese tema. Tenemos que mejorar esos tiros porque eso abre las defensas. Un día estaremos más acertados, pero ese es nuestro estilo. Ahora intentaremos, con el poco tiempo de preparación, ser lo más competitivos posible», destacó Martínez.

Las expectativas están altas, pero Pedro quiere bajar los ánimos y ser cauto. «Hablar ahora mismo de play-off... No hemos ni empezado la ACB. Mirar la clasificación en la Jornada 2 no tiene sentido. Vamos a jugar una jornada de Euroliga de 38 partidos. 2 de 38 es una gota en el océano. Tenerlos ya es bueno, pero no es nada. Felicitar al equipo por este inicio, pero debemos tener los pies en el suelo. En los cuatro partidos oficiales que hemos jugado hemos pasado momentos de dificultad donde también podríamos haber perdido. Hoy hemos tenido 17 pérdidas, que son demasiadas, tenemos que tener más cuidado con el balón», señaló.

Finalmente, habló del hecho de meter 100 puntos en el estreno del Roig Arena: «Hay una tendencia en el baloncesto europeo a jugar con un ritmo más alto y nosotros formamos parte de eso. No es que queramos meter 100 puntos, hay días que te sale mejor y días que te sale peor. Lo que es importante es tener clara la identidad que queremos tener y perfeccionarla. No podemos pensar que porque hemos metido hoy 103 vamos a meter 100 en el próximo partido. Y perderemos algún partido metiendo más de 100, y ganaremos metiendo 70 también. Hay que adaptarse a lo que te encuentras. Y cada equipo te va a poner piedras en el camino y hay que estar preparados, sin más. No creo que debamos de sacar pecho ni presumir de que tenemos la fórmula de la Coca Cola. Seguir trabajando y a mejorar poco a poco».