Los jugadores de Valencia Basket celebran el título. EFE

La gloria taronja más esperada

Supercampeones. El Valencia Basket termina con su segunda peor racha entre títulos ganando al Real Madrid con un De Larrea en modo MVP

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Enviado especial a Málaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:17

El Valencia Basket paró ayer en Málaga su particular contador de sequía de títulos masculinos en 6 años, 5 meses, y 13 días desde que ... conquistara la Eurocup de 2019. Ha sido la segunda peor racha entre títulos de su historia después de que ganara la Copa del Rey de 1998 sólo superada por los siete años que pasaron desde el triunfo en la ULEB Cup de 2003 y la Eurocup de 2010. Ahora, en el estreno del Roig Arena, subirá su octava bandera y la segunda de la Supercopa ACB. Con la gesta Pedro Martínez se convierte en el primer entrenador de la historia del club en ganar dos títulos, junto a la Liga. La imagen dada en el Carpena, ante el Unicaja y el Real Madrid, permite además soñar con una temporada donde, al menos en España, se luche por el resto de títulos. Porque más allá de ganar, que es algo mágico y que se simbolizó en la emoción de Josep Puerto al levantar su primer trofeo como capitán taronja o de Jaime Pradilla que llegó a la Fonteta en plena pandemia y que al fin pudo festejar con sus compañeros un título, tiene mucho más valor hacerlo con un estilo propio. Un sello que ya se vio la pasada temporada, que llevó al equipo a ser subcampeón de la Liga, y que se ha vuelto a mostrar en la Supercopa del Carpena.

