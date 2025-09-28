La gloria taronja más esperada

El Valencia Basket paró ayer en Málaga su particular contador de sequía de títulos masculinos en 6 años, 5 meses, y 13 días desde que ... conquistara la Eurocup de 2019. Ha sido la segunda peor racha entre títulos de su historia después de que ganara la Copa del Rey de 1998 sólo superada por los siete años que pasaron desde el triunfo en la ULEB Cup de 2003 y la Eurocup de 2010. Ahora, en el estreno del Roig Arena, subirá su octava bandera y la segunda de la Supercopa ACB. Con la gesta Pedro Martínez se convierte en el primer entrenador de la historia del club en ganar dos títulos, junto a la Liga. La imagen dada en el Carpena, ante el Unicaja y el Real Madrid, permite además soñar con una temporada donde, al menos en España, se luche por el resto de títulos. Porque más allá de ganar, que es algo mágico y que se simbolizó en la emoción de Josep Puerto al levantar su primer trofeo como capitán taronja o de Jaime Pradilla que llegó a la Fonteta en plena pandemia y que al fin pudo festejar con sus compañeros un título, tiene mucho más valor hacerlo con un estilo propio. Un sello que ya se vio la pasada temporada, que llevó al equipo a ser subcampeón de la Liga, y que se ha vuelto a mostrar en la Supercopa del Carpena.

Mención aparte merece Sergio De Larrea. Más allá del MVP, merecido por sus dos grandes partidos en el torneo, lo que más ilusiona del pucelano es la forma en la que se desenvuelve en la pista. Un veterano con 19 años en el carnet. Como reconoció Víctor Claver a este periódico tras la final «todos queremos medir las palabras con él para no interferir en su crecimiento... pero es que es muy bueno».

El Valencia Basket contestó el primer triple de Hezonja con un parcial de 2-10 para, desde el 5-10, controlar el inicio y pese a que se marchó por debajo del marcador al final del primer cuarto por 27-24, con un 2 de 8 en triples, las 7 canastas asistidas de las 10 que anotaron los valencianos fueron el mejor indicativo de que el estilo de juego estaba por encima del acierto puntual. Un buen signo ante un Real Madrid que vivía de individualidades.

Un gran inicio de segundo cuarto, con De Larrea comenzando a ganarse el MVP y Moore y Taylor de estiletes permitió al Valencia Basket subir la máxima renta del partido. Un 34-45 desde donde el Real Madrid fue cimentando una remontada en silencio, cortada por destellos como el de Moore para acabar la primera parte con el 44-51, pero que se certificó en el arranque del del tercer cuarto con una remontada que, además, ponía un parcial de esos que, a cualquier rival, les hunde en las opciones de victoria. Desde la máxima renta taronja se pasó al 65-58 en el tercer cuarto. Un parcial de 31-13 que no pasó factura a los valencianos. La reacción fue un estirón, con De Larrea y Pradilla, para empatar el partido 69-69, con otra genialidad de Moore que le rompió los tobillos a Garuba al límite del final del tercer cuarto.

El último cuarto duró una eternidad. Tanto que llevó al partido por encima de las dos horas por tanta revisión en el Replay y tiros libres. Tras un intercambio de golpes, con canastas icónicas como un tiro por elevación de Puerto sobre Tavares, una canasta más adicional de Thompson acercó la Supercopa al Valencia Basket (81-85). Aún quedaba por sufrir, puesto que el Real Madrid quemó todos los cartuchos que tenía de pólvora con Campazzo, pero la seguridad de De Larrea desde el tiro libre certificó el título, merecido, para los valencianos.

El pucelano fue el objeto de los primeros abrazos, con Costello eufórico, antes de recibir el trofeo de MVP y de que los cuatro lesionados del equipo, Badio, Montero, López-Arostegui y Sima, también se llevaran su réplica del trofeo. Un detalle muy bonito. Puerto cumplió con el ritual de cortar una de las redes y Juan Maroto se llevó la otra. Con una intrahistoria. El ayudante de Pedro Martínez devolvió el símbolo de las últimas redes de la Fonteta, que se fueron a Madrid. La postal que resume todo fue la de Pradilla fundido en un abrazo eterno con Marcos Coll, el aficionado más querido por la plantilla.