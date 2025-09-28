Pedro Martínez: «Ha sido un cara o cruz contra un grandísimo rival y estamos muy contentos»

El Valencia Basket consiguió hacer historia levantando el segundo título de Supercopa para sus vitrinas, tras tumbar al Real Madrid en la final este domingo ... por 94-98. Tras las celebraciones con el trofeo, el entrenador taronja, Pedro Martínez, se mostró muy feliz por haber conquistado un nuevo título con el equipo valenciano: «Ha sido un partido con muchos momentos buenos para ambos equipos. Un cara o cruz contra un grandísimo rival y estamos muy contentos».

El técnico ensalzó la labor del equipo en la valoración general del encuentro, enfatizando sobre algunos nombres propios. «Han jugado con mucho carácter para recuperarse de los parciales negativos. Los últimos 4-5 minutos han sido lo que ocurre en estos partidos, con decisiones muy individuales y de carácter ganador, como las de Kameron Taylor, de Josep Puerto.... y con mucha táctica y serenidad, como De Larrea al tiro libre», dijo el técnico.

Sin embargo, Pedro Martínez presumía del bloque y esto no era una victoria sólo de individualidades. «Todos los que juegan en Valencia Basket son grandes jugadores». Aún así, después de ser nombrado MVP de la final, tuvo bonitas palabras hacia De Larrea. «A pesar de su juventud tiene cabeza bien puesta y es educado. Mi objetivo, además de ayudarle, es retarle para que sea el mejor jugador posible. Hay que tener equilibrio entre felicitarles, que siempre lo hemos hecho, y al mismo tiempo hacerle ver que tiene determinadas carencias que con su esfuerzo y mentalidad va a mejorarlas. Es una prioridad y no sólo ver las cosas bonitas».

Mientras tanto, era consciente de la realidad que afrontaban y que supieron hacerse fuerte en una competición a la que llegaban «muy justos». «Los equipos crecen contra la adversidad. El hecho de tener lesiones ha hecho que redujéramos un poco la rotación. Tenemos un buen equipo, no por tener algunos jugadores estrellas, sino porque como grupo somos capaces de ponernos a las adversidades y lesiones. Es muy difícil clasificarse y ganar la Supercopa, es continuidad del año anterior. Hemos ganado a los dos de los mejores equipos de la Liga ACB y le da más mérito al éxito que hemos conseguido», aseguró Martínez.

Finalmente, quería afrontar el devenir de su equipo desde el aquí y ahora, aunque Pedro Martínez puso un poco de perspectiva al «trabajo y esfuerzo del club durante muchos años». Por ello opinaba que «Valencia Basket es un gran club desde hace años, pero quizás tiene menos títulos de los que merece». «Vamos a jugar competiciones muy complicadas, hemos hecho plantilla más larga, pero ahora no quiero hablar de ello y centrarme en el presente para sacar los máximos partidos posibles», concluyó el entrenador.

Por otro lado, el director deportivo del Valencia Basket, Luis Arbalejo, valoró así el título: «Estamos muy contentos y felices. Se lo merece el equipo, se ha trabajado duro, esto también es un premio del año pasado. A disfrutarlo poco, porque el martes empezamos una semana triple de partidos, pero hay que disfrutarlo que hacía muchos años que no se ganaba un título».

También habló Jaime Pradilla en la pista durante la celebración del título. «Tengo los pelos de punta, y estoy orgulloso del equipo, también del del año pasado, porque es mérito de ellos que estemos aquí. No tuvimos la recompensa y en este, gracias a Dios, lo hemos conseguido. Ha costado, se ha sufrido, pero bueno en estos momentos hay que disfrutarlos y coger energía para cuando cueste, recordarlos y decir que merece la pena», dijo.