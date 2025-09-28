Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pedro Martínez, protestando. EFE

Pedro Martínez: «Ha sido un cara o cruz contra un grandísimo rival y estamos muy contentos»

El entrenador del Valencia Basket celebra el título de la Supercopa tras vencer al Real Madrid en la final

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:24

El Valencia Basket consiguió hacer historia levantando el segundo título de Supercopa para sus vitrinas, tras tumbar al Real Madrid en la final este domingo ... por 94-98. Tras las celebraciones con el trofeo, el entrenador taronja, Pedro Martínez, se mostró muy feliz por haber conquistado un nuevo título con el equipo valenciano: «Ha sido un partido con muchos momentos buenos para ambos equipos. Un cara o cruz contra un grandísimo rival y estamos muy contentos».

