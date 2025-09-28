Sergio de Larrea gana el MVP de la Supercopa Endesa

La Supercopa después de muchos años es para el Valencia Basket. Y el 'MVP' de la gran final también tuvo claro color taronja. De entre ... todos los jugadores, el que reinó e impuso su dominio por encima de todos fue uno de los más jóvenes: Sergio de Larrea.

Con apenas 19 años, el base se echó a su equipo a las espaldas en un partido de alto standing. A pesar de tener enfrente a todo un coloso como el Real Madrid, De Larrea logró anotar un total de 21 puntos y no le tembló el pulso en los momentos decisivos.

Casi impecable desde la línea del tiro libre, el vallisoletano también dejó algunas jugadas para enmarcar, que encarrilaron el triunfo y permitieron al conjunto dirigido por Pedro Martínez alzar el primer título de la temporada.

Tras haber estado este último verano disputando el Europeo con la selección española, precisamente a las órdenes de Sergio Scariolo, al que hoy tenía enfrente, De Larrea demuestra que lo acontecido el año pasado y en la noche de hoy no es una simple casualidad. Está preparado para asumir los galones del equipo y este trofeo como mejor jugador de la final le dará más confianza para seguir con su meteórica progresión.