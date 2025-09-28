Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sueldazo de la ONCE del domingo deja un premio de 300.000 euros al contado y 5.000 mensuales a un único afortunado
Sergio de Larrea, MVP de la Supercopa. VBC

Sergio de Larrea gana el MVP de la Supercopa Endesa

El joven jugador de Valencia Basket sacó a relucir la mejor versión en la final contra el Real Madrid con 21 puntos anotados

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:43

La Supercopa después de muchos años es para el Valencia Basket. Y el 'MVP' de la gran final también tuvo claro color taronja. De entre ... todos los jugadores, el que reinó e impuso su dominio por encima de todos fue uno de los más jóvenes: Sergio de Larrea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases este lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Emergencias lanza un aviso especial ante la llegada de un episodio de lluvias fuertes y persistentes a la Comunitat Valenciana
  6. 6 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  7. 7 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  8. 8 Todas las universidades de Valencia suspenden las clases ante la alerta roja
  9. 9 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  10. 10

    Mayrén Beneyto: «Mucha gente me para por la calle para pedirme fotos. Debo estar en todas las neveras de Valencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sergio de Larrea gana el MVP de la Supercopa Endesa

Sergio de Larrea gana el MVP de la Supercopa Endesa