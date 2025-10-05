Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los jugadores del Valencia Basket celebran con la afición del Roig Arena el título de la Supercopa ACB conquistado en Málaga. miguel ángel polo

El Roig Arena ya sueña a lo grande con el Valencia Basket

El Valencia Basket tumba al Barça por 93-81 y firma un arranque de temporada perfecto con cinco victoria en nueve días. La plantilla celebra la Supercopa con la grada y Juan Roig no esconde su alegría: «Estoy encantado, parece un baloncesto de la NBA»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:28

El Roig Arena en una instalación que ha sido planificada durante ocho años pero nadie, con todos los análisis y mejoras que ha ido teniendo ... el proyecto, podía imaginarse que el entorno del estreno para partidos de baloncesto llegara con uno de los mejores arranques de la historia del Valencia Basket. Con todos los detalles que, como es obvio, aún le quedan por pulir al equipo de Pedro Martínez (y eso se convierte en un argumento a favor del razonamiento) los 14.818 espectadores que asistieron a la victoria taronja frente al Barça –un nuevo récord de asistencia a un partido de baloncesto en la Comunitat– despidieron con una ovación de gala a un equipo que ha ganado cinco partidos en nueve días (Unicaja, Real Madrid, Asvel, Virtus y Barça) donde los dos primeros han supuesto el título de la Supercopa. El cuarto masculino a nivel nacional de la historia del club y el primero desde 2019. Siempre desde la base, que no hace falta que descubra nadie en el CNI, de que no hay que lanzar ninguna campana a ningún vuelo... hay que dejar que el Roig Arena sueñe al mismo ritmo que lo hace el Valencia Basket sobre el parquet. En un momento tan crispado como sociedad es hasta terapéutico. Dejemos soñar, que no cuesta dinero y sirve para ponerle azúcar al carácter agrio.

