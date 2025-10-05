El Roig Arena ya sueña a lo grande con el Valencia Basket

El Roig Arena en una instalación que ha sido planificada durante ocho años pero nadie, con todos los análisis y mejoras que ha ido teniendo ... el proyecto, podía imaginarse que el entorno del estreno para partidos de baloncesto llegara con uno de los mejores arranques de la historia del Valencia Basket. Con todos los detalles que, como es obvio, aún le quedan por pulir al equipo de Pedro Martínez (y eso se convierte en un argumento a favor del razonamiento) los 14.818 espectadores que asistieron a la victoria taronja frente al Barça –un nuevo récord de asistencia a un partido de baloncesto en la Comunitat– despidieron con una ovación de gala a un equipo que ha ganado cinco partidos en nueve días (Unicaja, Real Madrid, Asvel, Virtus y Barça) donde los dos primeros han supuesto el título de la Supercopa. El cuarto masculino a nivel nacional de la historia del club y el primero desde 2019. Siempre desde la base, que no hace falta que descubra nadie en el CNI, de que no hay que lanzar ninguna campana a ningún vuelo... hay que dejar que el Roig Arena sueñe al mismo ritmo que lo hace el Valencia Basket sobre el parquet. En un momento tan crispado como sociedad es hasta terapéutico. Dejemos soñar, que no cuesta dinero y sirve para ponerle azúcar al carácter agrio.

Cuando a un equipo le capturan 16 rebotes ofensivos pero se impone en la valoración por 113-81 es que ha hecho sobre la pista muchas más cosas buenas que el rival. Ese fue el valor de un Valencia Basket que, excepto en el primer minuto y un tramo del arranque del tercer cuarto, fue muy superior al rival. En un partido de desgaste, emergió la figura de Darius Thompson. El italiano de pasaporte ya enseñó en la segunda parte de Villeurbanne su valor añadido y ayer, en los momentos más calientes, hizo de todo. Sus 16 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 25 de valoración hacen justicia al partidazo que se marcó sobre el parquet.

Entre toda la felicidad que han dejado los dos primeros partidos en la nueva casa taronja, quien no ha podido esconder la suya es el mecenas del club. Juan Roig no es muy dado a conceder entrevistas, pero atendió a DAZN en el descanso (donde Víctor Claver fue uno de los entrevistadores) y de declaró un fan más del nivel de juego con el que ha comenzado el Valencia Basket esta temporada: «Estoy encantado, me está gustando mucho. Parece otro equipo y otro baloncesto, parece un baloncesto de la NBA. Es un deporte muy bonito, vendrá la Copa que será un acontecimiento para toda España y los aficionados que vengan se lo van a pasar muy bien». Sobre al Arena, recalcó que el nombre de Roig no refleja a su persona «sino que es el de la familia, es el homenaje que le hemos querido dar» y desveló algunos detalles sobre el momento en el que se decidió la construcción del que ya se ha convertido en el nuevo icono de la ciudad de Valencia: «Mi pasión por el baloncesto surge desde los Juegos de Los Ángeles en 1984, es un deporte precioso que pensaba en ese momento que podía superar al fútbol. En eso me equivoqué, pero hemos conseguido hacer crecer al deporte. Tras ganar la Liga en 2017 queríamos hacer un nuevo pabellón, la primera idea fue remodelar la Fonteta pero los arquitectos, entre ellos mi hija Amparo, nos dijeron que era mejor hacer un Arena nuevo».

Cuando el Barça comenzó el partido 0-3 hasta Gayà, que no se quiso perder el estreno en la ACB del recinto, sabía que el Valencia Basket iba a contestar. Lo que es posible que no imaginara es que fuera con un parcial de 21-7 para que con el 21-10 la grada comenzara a rugir. Lo cierto es que los taronja ya estuvieron por encima durante el resto del choque. No sólo por el ataque sino por una defensa agresiva, incluso cuando su renta rozó los 20, que fue clave en muchos de los tiros fallados por el Barça. La primera gran renta llegó en el ecuador del segundo cuarto (44-30) y se quedó en los trece al descanso (46-33). La intensidad Sako y Taylor permitió llevar esa a los 17 en el arranque del tercer cuarto (55-38) y cuando llegó el momento de valle, con el equipo catalán acercándose al 64-55, emergió la figura de Thompson para dar tranquilidad con un triple (67-56). La victoria del Valencia Basket se encarriló en el arranque del último cuarto, con un parcial de 7-0 (78-63). El único susto lo dio De Larrea con un golpe en el hombro derecho y el estreno del Roig Arena en la ACB acabó en fiesta, con los jugadores celebrando el título de la Supercopa paseando el trofeo conquistado en Málaga por toda la grada.

Valencia Basket: De Larrea (2), Moore (9), Taylor (8), Pradilla (8) y Reuvers (11), cinco inicial, Badio (7), Nogués (2), Thompson (16), Puerto (8), Costello (9) y Sako (13).

FC Barcelona: Marcos (3), Punter (8), Cale (5), Shengelia (10) y Hernangómez (9), cinco inicial, Vesely (-), Brizuela (9), Satoransky (6), Fall (3), Clyburn (16) y Parra (12).

Parciales: 24-15, 22-18 (46-33), 23-25 (69-58) y 24-23 (93-81).

Árbitros: Peruga, Castillo y Fernández.

Incidencias: 14.818 espectadores.