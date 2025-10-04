Berni Álvarez: «Hay que sancionar a los equipos de Israel como se hizo con los de Rusia» El Conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, y leyenda taronja, pide que se excluya entre otros al Hapoel Tel Aviv que visita el 15 de octubre el Roig Arena. El Valencia Basket trasmite a Paulius Motiejunas, el CEO de la Euroliga, su preocupación por la seguridad de ese partido

Juan Carlos Villena Valencia Sábado, 4 de octubre 2025, 17:23

El poder de convocatoria del estreno del Roig Arena fue tal que si se lo hubieran propuesto se podría haber producido un cónclave sobre la preocupación con los tres partidos que se van a disputar en España, el 14 y 15 de octubre, entre equipos de la ACB y de Israel. En el palco del recinto valenciano coincidieron Paulius Motiejunas, CEO de la Euroliga, Dejan Bodiroga, presidente de la Euroliga, José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, Elisa Aguilar, presidenta de la FEB y María José Catalá, alcaldesa de Valencia. Dicha reunión no se produjo, una lástima y oportunidad perdida, pero el Valencia Basket sí que transmitió, tal y como ha podido confirmar este periódico, a la Euroliga la preocupación por la seguridad para los aficionados y los equipos que engloba el partido que sigue fijado en el Roig Arena el miércoles 15 de octubre a las 20:30 horas entre el conjunto taronja y el Hapoel Teal Aviv.

Como informó LAS PROVINCIAS el pasado 15 de septiembre, la Policía Nacional está monitorizando, tras todos los incidentes sufridos en La Vuelta, esos tres partidos que se van a disputar en dos días en España. Además del citado en el Roig Arena también están programados un día antes, el martes 14 de octubre, el encuentro del Grupo D de la BCL, organizada por la FIBA, entre La Laguna Tenerife y el Bnei Herzliya y el 15 de octubre, como en el caso del Valencia Basket, el BAXI Manresa recibirá en el Nou Congost al Hapoel Jerusalem en un partido del Grupo A de la Eurocup.

Quien también estuvo presente en el Roig Arena para presenciar el partido contra la Virtus Bolonia fue Berni Álvarez. Una leyenda taronja que en la actualidad es el Conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Es decir, una voz autorizada y que está siguiendo todo lo que engloba a ese partido del BAXI Manresa. En declaraciones a LAS PROVINCIAS, el catalán se mostró claro al respecto de la expulsión de los equipos de Israel de las competiciones por su actuación militar en Gaza, donde está matando civiles como lo hace Rusia en Ucrania: «A nivel político estamos viendo, lo hicimos también con nuestros parlamentarios europeos, qué nivel de presión podíamos hacer a nivel de instituciones internacionales del deporte como el COI. Lo que está pasando requiere un poco más de valentía y hay que sancionar a los equipos de Israel como se hizo con los de Rusia. No deben competir porque, además, nos ahorrarían muchos problemas de tensión que son injustos tanto para los clubes en este caso españoles que deben jugar esos partidos, porque afecta a la preparación, como a las aficiones o las ciudades que deben garantizar la seguridad y que también es injusto ponerlas en este estado de tensión».

«Todos esperábamos un paso al frente de la UEFA, porque sabemos lo que arrastra el fútbol, para que sumaran el resto de competiciones» se lamentó Berni Álvarez para reiterar que «lo justo en este caso concreto es que los equipos de Israel no compitieran en la Euroliga, la Eurocup y la BCL como pasa con los equipos rusos». Con los partidos programados hasta que no haya un ente superior que los suspenda, lo que deben hacer es velar por la seguridad de todas las personas que asistan a esos tres encuentros: «Estamos en contacto diario con las autoridades policiales y con el Consejo Superior de Deportes y estamos muy preocupados porque la situación cada vez está más tensa. Partimos de la base de que es una injusticia el hecho de que los equipos de Israel sigan compitiendo en las competiciones internacionales. Estamos al lado de nuestros clubes, que están obligados en estos momentos a competir».