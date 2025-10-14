El partido entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv se jugará a puerta cerrada La entidad taronja anuncia que el Roig Arena no se abrirá para el público, dejando claro que «ha apurado todas las opciones posibles» y basa su decisión en el informe de seguridad de la Policía Nacional y de la Delegación del Gobierno: «El club se ve obligado a poner por delante la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores»

Juan Carlos Villena Valencia Martes, 14 de octubre 2025, 15:02

El partido de la tercera jornada de la Euroliga entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv, que se disputará este miércoles a las 20:30 horas en el Roig Arena, será a puerta cerrada. Así lo ha comunicado la entidad taronja, dejando claro que han «apurado todas las opciones posibles para que sus abonados no tengan que perderse el partido». La decisión, tal y como ha podido confirmar este periódico, se ha basado en el informe de la Policía Nacional y de la Delegación del Gobierno que recomendaba una acción conjunta de los tres partidos en territorio español, sumando al de Manresa y La Laguna, contra equipos de Israel esta semana: «Ante el riesgo existente y las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad así como la delegación del gobierno, el club se ve obligado a poner por delante la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores, tomando la decisión de que el encuentro se dispute a puerta cerrada».

En su comunicado, el Valencia Basket asumió que «en el contexto actual, ninguna decisión es del agrado de todos» pero incidió en que «en este caso se cree conveniente primar por encima de cualquier otra cosa la seguridad de toda la Familia Taronja y apostar por la decisión 'menos mala'. Por tanto, tal y como informó LAS PROVINCIAS hace un mes, la actuación final en los tres partidos de La Laguna, Manresa y Valencia ha sido la misma tal y como recomendó desde el primer momento la Policía Nacional. El anuncio este domingo de que los encuentros en Tenerife y Catalunya iban a ser a puerta cerrada dejaba casi sin opciones al Roig Arena de que entraran los 11.000 abonados del Valencia Basket, puesto que la decisión ya tomada era la de no vender entradas.