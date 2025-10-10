Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las tormentas se concentran en la Vega Baja de Alicante con lluvias torrenciales
José Antonio Paraíso, durante la gala del 40 aniversario de la revista Gigantes del Basket en Málaga. L. Bermejo

Paraíso: «El Valencia Basket fue el primero en negarse a ir a jugar a Israel por seguridad»

El madrileño era uno de los jugadores de aquel Pamesa que decidió no viajar a Tel Aviv en marzo de 2004, que nadie apoyó, y que fue duramente sancionado: «La historia nos ha acabado dando la razón». El club sólo pidió que el partido se jugara fuera de Israel, como 21 años después ocurre con el Hapoel y el Maccabi en Sofía y Belgrado

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL BARCELONA

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:57

Comenta

José Antonio Paraíso (Madrid, 1971) jugó en el que entonces era el Pamesa Valencia entre 2001 y 2004. Formó parte de aquel equipo de leyenda ... que conquistó el primer título europeo de la historia del club, la ULEB Cup de 2003, y de la plantilla que vivió una situación que analizada 21 años después debe hacer sentir orgullo a todos los que tomaron una decisión complicada, arriesgada... y comprobado el escenario de 2025 acertada. En marzo de 2004, la entidad de Juan Roig se negó a viajar a Israel para disputar un partido de Euroliga contra el Maccabi Tel Aviv del Top 16, decisivo para la Final Four, al entender que no se reunían las condiciones de seguridad tras un ataque del ejército israelí a Palestina para matar el entonces líder de Hamás, Ahmed Yasin. El Valencia Basket lo único que pidió a la Euroliga fue que el partido se jugará fuera de Israel. El organismo se negó, el club se mostró firme y fue sancionado con la pérdida del partido (que fue el que le impidió jugar la Final Four) más una sanción. En 2025, en el mismo clima bélico, el Hapoel Tel Aviv juega sus partidos de la Euroliga en Sofía y el Maccabi Tel Aviv en Belgrado. No hay más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  2. 2 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  3. 3 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  4. 4

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  5. 5 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  6. 6 La pensión de jubilación más alta de España roza los 3.000 euros y la reciben los trabajadores de este sector
  7. 7 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  8. 8 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  9. 9

    Mazón: «Hemos asistido al festival de un machismo atroz. Sobre mi comida con Maribel Vilaplana, la misoginia ha sido repugnante»
  10. 10

    La nueva vida de Maipi (y su sepieta con huevo frito)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Paraíso: «El Valencia Basket fue el primero en negarse a ir a jugar a Israel por seguridad»

Paraíso: «El Valencia Basket fue el primero en negarse a ir a jugar a Israel por seguridad»