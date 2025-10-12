Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un jugador de Breogón lanza a canasta. Liga Endesa

El Valencia Basket se da un festín de puntos ante Breogán (90-113)

El conjunto de Pedro Martínez continúa en un estado de forma inmejorable

R. D.

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:11

Comenta

Sólo el encontronazo ante el Barça ha hecho que el Valencia Basket no tenga un inicio de temporada inmaculado. Este domingo ha vuelto a ganar ... en la competición doméstica, con una exhibición de puntos en la cancha de Breogán. Ha superado los 100 puntos (90-113) para llevarse el triunfo a su casillero. El influjo del Roig Arena, la dirección de Pedro Martínez y una plantilla muy compensado han hecho que el conjunto taronja esté entre los mejores de Europa en estos momentos.

