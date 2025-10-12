El Valencia Basket se da un festín de puntos ante Breogán (90-113)

Sólo el encontronazo ante el Barça ha hecho que el Valencia Basket no tenga un inicio de temporada inmaculado. Este domingo ha vuelto a ganar ... en la competición doméstica, con una exhibición de puntos en la cancha de Breogán. Ha superado los 100 puntos (90-113) para llevarse el triunfo a su casillero. El influjo del Roig Arena, la dirección de Pedro Martínez y una plantilla muy compensado han hecho que el conjunto taronja esté entre los mejores de Europa en estos momentos.

El Valencia Basket tuvo que reponerse de la buena salida del Río Breogán y encontrar un gran acierto en el tiro exterior para sumar su segunda victoria en la Liga Endesa en un partido que no se rompió hasta el final ante un combativo conjunto gallego. El equipo taronja empezó a remolque ante un conjunto celeste que salió intenso en el primer partido ante su público y que convirtió cinco de los primeros seis triples que intentó en los primeros tres minutos. El equipo taronja consiguió contener un poco la energía local pero no su acierto en el triple, lo que le llevó a verse quince puntos abajo a seis minutos para el descanso. Cuatro triples consecutivos permitieron al Valencia Basket meterse en el partido y abrir un parcial de 4-28 con protagonismo de Thompson y Moore que le daba la vuelta al marcador y le permitía irse ganando al intermedio. El equipo taronja pudo contener el acierto exterior en el tercer cuarto de los lucenses con los puntos de Pradilla y De Larrea y solo pudo matar el partido definitivamente en el último con protagonismo ofensivo de Brancou Badio.

El entrenador Pedro Martínez comenzó el partido poniendo en pista de inicio el quinteto formado por Sergio De Larrea, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Nate Reuvers. Un aro pasado de Pradilla fue la primera canasta del partido y Brancou respondió al triple inicial de Kurucs, aunque el letón repitió desde la misma esquina y Cook, Dibba y el propio Kurucs clavaron otros tres triples para el 15-5 tras los primeros tres minutos. Reaccionó el equipo taronja mejorando atrás aunque le hacía el Río Breogán daño con el rebote ofensivo y cuatro puntos seguidos de Thompson activaron la ofensiva valenciana. Dos tiros libres de Sako y una bandeja de Puerto respondían a un triple de Andric pero Mavra ponía el 24-16 al llegar al minuto 8. Un triple de Aranitovic volvía a estirar la renta local a la decena pero una bandeja de Badio lo dejaba en 27-19 al final del primer cuarto.

El conjunto gallego puso una máxima ventaja en el inicio del segundo acto antes de un triple de Pradilla pero el Río Breogán sacaba viajes al tiro libre para mantener estable su renta por encima de la decena y un triple de Alonso (comenzó el cuadro celeste el partido con un 8/12 desde detrás del arco) ponía el 38-24 al llegar al minuto 13. Tras el tiempo muerto de Pedro, una buena circulación acabó con un mate de Sako pero otro triple de Mavra elevó la renta local a quince antes de que Thompson se lo devolviera y Moore también acertara desde detrás del arco tras una buena defensa. Pese al tiempo muerto local, Puerto convirtió el tercer triple consecutivo y Moore el cuarto, lo que llevaba a Casimiro a gastar su segundo tiempo muerto. Una recuperación de Thompson le permitió sacar un viaje al tiro libre para alargar el parcial a 0-14 antes de que lo cortara Alonso desde la media distancia. Río Breogán aprovechó la falta de acierto en las siguientes acciones y el bonus para evitar que el equipo taronja se acercase más antes de un triple y dos tiros libres de Moore que empataban el encuentro. Un triple de Brancou volvía a poner por encima al cuadro taronja después de muchos minutos, Pradilla repitió desde detrás del arco y De Larrea finalizó una bandeja para ampliar el parcial taronja hasta un 4-28 antes de que una canasta de Mavra sobre la bocina del descanso lo dejase en 47-54 al llegar al intermedio.

La segunda mitad comenzó con el tercer triple de Pradilla y una bandeja en transición del capitán Puerto pero un 2+1 de Sahko y un triple de Cook no permitían estabilizar la renta taronja por encima de la decena. Una canasta con adicional fallado de Pradilla y dos triples seguidos de Josep Puerto y Nate Reuvers contenían la reacción local pero un triple de Kurucs colocaba el 58-67 al llegar al minuto 24. Sako convirtió un balón suelto en un mate y aunque Kurucs volvió a acertar desde detrás del arco, el pívot taronja hundió en el aro el fallo de un compañero. Otros dos triples de Andric y Alonso seguían comiéndose poco a poco la ventaja taronja pero dos tiros libres y un triple de De Larrea le daban respuesta. Los tiros libres del equipo celeste ponían el 70-76 a dos minutos para acabar el tercer acto pero el cuarto triple y un mate de Pradilla daban un poco de aire al cuadro taronja y De Larrea repitió desde detrás del arco para dejarlo con 74-84 con diez minutos por jugar.

La primera canasta del último acto fue el cuarto triple de Moore y pese a un acierto de Brankovic, Reuvers también convirtió desde detrás del arco para poner una nueva máxima ventaja. Sin embargo, el Río Breogán se agarraba al partido pese a no conseguir anotar desde fuera con el rebote ofensivo y con dos tiros libres de Alonso colocaba el 80-90 con seis minutos por jugar. Brancou anotó desde la media distancia tras un rebote ofensivo y tras el tiempo muerto metió un triple y Sako palmeó dentro un fallo de un compañero. Aunque Alonso consiguió anotar desde fuera, también lo hizo Costello para poner el centenar en el casillero taronja de puntos y Brancou capturaba su propio error para poner una nueva máxima ventaja taronja. Iroegbu entró en el partido para aportar su energía y Thompson dejó una de las jugadas de la jornada bajando un espectacular alley-oop con adicional para que los últimos compases del partido solo sirvieran para dejar el marcador final en 90-113.

Esta semana que entra volverá a ser importante para seguir sumando. El miércoles tiene una cita vitan el Euroliga ante Hapoel en un choque marcado por los problemas extradeportivos y aún esperando qué se va a hacer, si jugar a puerta cerrada o abierta. El viernes sigue la Euroliga en Mónaco y ya el domingo vuelve la Liga Endesa, con visita al Lleida.