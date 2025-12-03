Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jersey y bufanda de Navidad del Valencia Basket. VBC

El look más navideño del Valencia Basket

El club saca a la venta un jersey y una bufanda con diseño exclusivo en la colección Bon Nadal Taronja

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:56

Comenta

Con la llegada del mes de diciembre, el espíritu y ambiente navideño se adueña de la gente y también invade las calles. Son unas fechas ... señaladas, para festejar en familia y brindar unos obsequios a tus seres queridos. Por ello, el Valencia Basket ha querido seguir a la vanguardia y ha sacado a la venta una serie de productos navideños para sus aficionados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  5. 5

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  6. 6 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  7. 7 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  8. 8 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  9. 9 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  10. 10 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El look más navideño del Valencia Basket

El look más navideño del Valencia Basket