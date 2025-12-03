El look más navideño del Valencia Basket

Con la llegada del mes de diciembre, el espíritu y ambiente navideño se adueña de la gente y también invade las calles. Son unas fechas ... señaladas, para festejar en familia y brindar unos obsequios a tus seres queridos. Por ello, el Valencia Basket ha querido seguir a la vanguardia y ha sacado a la venta una serie de productos navideños para sus aficionados.

Mediante la colección 'Bon Nadal Taronja', el club ha puesto a disposición de sus seguidores una jersey que simula una camiseta de juego del Valencia Basket, pero con toques navideños, en una colaboración realizada junto a la marca deportiva de Gambea. Con la zona del torso con los habituales colores naranja, las mangas agregadas están formadas por el blanco habitual de otras equipaciones.

La caracterización de esta nueva vestimenta viene tanto por su compuesto, que no la convierte en una camiseta pese a simularla, y por los motivos navideños que la secundan. En la parte central se incluye el lema de 'Bon Nadal Taronja', mientras que el nombre de las marcas desaparecen por un árbol de Navidad y un reno con la nariz en rojo. En los costados del jersey, con las franjas verticales en blanco, se han añadido unos bastones de caramelo. Y en el resto del patronaje de este atuendo se entrelazan distintos detalles también característicos de estas fechas, como son copos de nieve, abetos y más renos, además de las iniciales de VBC. El escudo del club sí se mantiene.

En esta ocasión, la innovación viene por dos. Porque al margen de este jersey, el Valencia Basket también lanza una bufanda de un estilo muy similar con estos toques navideños. En este caso, se añade el año de fundación del club y las frases 'Bon Nadal' y 'Merry Christmas', situadas en la parte superior e inferior de la bufanda. Por último, se incluye un tercer producto, que corresponde a un adorno de Navidad en forma de copo de nieve.

Estos nuevos productos ya se pueden adquirir tanto en la tienda física como vía online. Para el jersey, el precio de compra es de 49'95 euros, mientras que la bufanda se consigue por 15 euros. Así, tal y como días atrás hicieron el Levante y el Villarreal con unos jerseys del mismo estilo, Valencia Basket se suma a la moda de la Navidad.