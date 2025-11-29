Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las localidades de la Comunitat Valenciana donde más frío ha hecho este sábado: hasta -6,2ºC
Camiseta Bon Nadal del Levante UD. Adolfo Benetó

La rompedora nueva camiseta del Levante por Navidad

El club levantinista pone a la venta una vestimenta a modo de jersey que conmemora la equipación local de la temporada 1996-97

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:47

En la vida, quien no arriesga no gana. Y en la moda, ese riesgo también está puesto a la orden del día. Por ello, en la jornada después del Black Friday, desde el Levante UD se ha decidido realizar una puesta innovadora y atrevida lanzando a la venta un diseño que no deja indiferente.

En colaboración con la marca Gambea, el club levantinista ha presentada una nueva camiseta a modo de jersey con motivos navideños. Con los habituales colores azulgranas divididos en cinco franjas verticales, el patronaje recuerda al diseño que el equipo lució durante la temporada 1996-97. Es decir, hace tres décadas, al igual que el de la segunda equipación oficial que se defiende este curso liguero.

Pero lo que hace especial este atuendo son esos toques característicos de la Navidad. En el costado derecho superior del dorso, en ver de aparecer ninguna marca se presenta a un reno. En ambas mangas, con el azul como tono predominante, hay una concatenación de copos de nieve en blanco. En el resto de este particular jersey se suceden otros adornos como árboles de Navidad junto a los renos y más copos, en consonancia con la silueta del escudo del Levante. Y en la parte central, a modo del habitual patrocinio de las camisetas, se incluye el mensaje de Bon Nadal, en sustitución del por entonces anunciante Líder.

El Levante ya ha puesto a la venta esta vestimenta y tanto en la tienda física, que ya ha tenido su reapertura tras la reciente remodelación efectuada, como vía online se podrá adquirir a partir de un precio de 49'95 euros.

