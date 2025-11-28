Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Matías Moreno conduce el balón durante un entrenamiento. Adolfo Benetó
Previa Levante - Athletic Club

El rebote que haga posible el ansiado cambio en el Levante

La semifinal de Copa con el gol de Berenguer marcó el retroceso del equipo granota y ahora, de nuevo contra el Athletic Club, se quiere marcar un punto de inflexión | Calero mantiene como dudas hasta última hora a Iván Romero y a los defensas Matías Moreno y Dela

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:00

Comenta

El tiempo es relativo. Pero en el levantinismo, la noche del 4 de marzo de 2021 no ha podido olvidarse todavía, y seguro que no ... quedará en un cajón más. Eran momentos de la casi estrenada 'nueva normalidad' tras la pandemia, en la que en los estadios de fútbol tan sólo resonaba el eco de las indicaciones de los entrenadores y los gritos de los jugadores, no el de los aficionados que normalmente abarrotan las gradas. Pegados a un monitor, los granotas observaban cómo su equipo estaba más cerca que nunca de volver a una final casi 84 años después. Pero un rebote cambió todo. El remate de Berenguer en el minuto 111, con la prórroga en juego, chocaba contra el dorso de Vukcevic y se envenenó dirección portería, para costar la eliminación.

