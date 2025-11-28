El rebote que haga posible el ansiado cambio en el Levante

El tiempo es relativo. Pero en el levantinismo, la noche del 4 de marzo de 2021 no ha podido olvidarse todavía, y seguro que no ... quedará en un cajón más. Eran momentos de la casi estrenada 'nueva normalidad' tras la pandemia, en la que en los estadios de fútbol tan sólo resonaba el eco de las indicaciones de los entrenadores y los gritos de los jugadores, no el de los aficionados que normalmente abarrotan las gradas. Pegados a un monitor, los granotas observaban cómo su equipo estaba más cerca que nunca de volver a una final casi 84 años después. Pero un rebote cambió todo. El remate de Berenguer en el minuto 111, con la prórroga en juego, chocaba contra el dorso de Vukcevic y se envenenó dirección portería, para costar la eliminación.

Ahora, de nuevo este sábado (18:30 horas), el Athletic Club visita el Ciutat de Valencia. Se necesita otro rebote que haga posible el ansiado cambio, permita un giro brusco y obre la reacción para un Levante UD inmerso en puestos de descenso. Julián Calero está cada vez más rebatido, si bien su puesto no peligra para esta jornada ni se plantea un cambio a corto plazo. Las secuelas del derbi debilitaron su estatus. Por ello, los resultados imperan. Y sobre todo, que el conjunto azulgrana vuelva a la senda de la victoria, sin importar el cómo. Ser pragmáticos en un momento de debilidad.

Nueve puntos en el casillero, con un balance de uno de los últimos quince posibles, y sobre todo la misión imposible por el momento de ganar con la condición de local. La falta de pegada, el exceso conformismo en los últimos planteamientos y la incapacidad de cerrar los partidos son tendencias reconvertidas a problemas. Con las bajas ya sabidas de antemano de Pablo Martínez y Carlos Espí, se agrega la forzada de Unai Vencedor. Condiciones de su contrato, debido a la 'cláusula del miedo' impuesta por su club de origen, le impedirán estar. El Levante no va a hacer un desembolso extra con su carestía actual. Oriol Rey se postula a suplir ese hueco, donde la alternativa de regresar a un 4-4-2 más puro, con sus respectivos hombres de banda, gana peso durante las últimas sesiones. Más si cabe debido a las dudas que mantendrá hasta última hora el técnico, porque tanto Iván Romero -aunque este ya se ejercita desde el jueves- como los defensas Dela y Matías Moreno se mantienen entre algodones por distintas dolencias y no se conocerá su disponibilidad para jugar o presencia en la convocatoria hasta prácticamente el mismo momento de pisar el estadio.

No parece que el Athletic Club sea el rival más propicio para salir del agujero. En el presente, es un equipo que compite en la Champions League, fruto del mérito de Valverde -al que Calero ha considerado uno de sus referentes- y de la buena gestión en San Mamés. Los precedentes tampoco son buenos aliados, con una victoria levantinista que se resiste desde diciembre de 2018. Sin embargo, los vascos han experimentado una línea descendente y en el último tramo de cinco jornadas son el quinto equipo menos en forma por obtención de puntos. Sumadas a las bajas de Sancet y De Galarreta -por sanción- y de Iñaki Williams, Maroan Sannadi, Beñat Prados, Egiluz y Yeray Álvarez, más las dudas de Laporte y Robert Navarro, se presentarán con un equipo de circunstancias. El Levante no se puede permitir andar con más rodeos y la reacción debe llegar ya.

Alineaciones probables:

Levante UD: Ryan, Toljan, Dela, Elgezabal, Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Oriol Rey, Kervin Arriaga, Brugui, Iván Romero y Etta Eyong.

Athletic Club: Unai Simón, Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri, Vesga, Jauregizar, Unai Gómez, Berenguer, Nico Williams y Guruzeta.