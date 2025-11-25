La cláusula del miedo deja al Levante sin Vencedor El centrocampista vasco no podrá jugar ante el Athletic Club este sábado, tal y como se estipula en su contrato de cesión

Marc Escribano Valencia Martes, 25 de noviembre 2025, 10:46 Comenta Compartir

El Levante sigue preparando en la Ciudad Deportiva de Buñol su próximo compromiso liguero, el de este sábado ante el Athletic Club en el Ciutat de València (18:30 horas), después de la dura derrota en el derbi ante el Valencia en Mestalla, que ha dejado tocado al conjunto granota y al técnico Julián Calero, que empieza a estar cuestionado por la afición levantinista debido a los malos resultados del equipo, que se encuentra en puestos de descenso con un tercio de la competición disputada.

Para más inri, el Levante perderá a un jugador importante de cara a ese duelo contra el Athletic, ya que Unai Vencedor será baja confirmada para el partido del sábado debido a la famosa 'cláusula del miedo'. Y es que el centrocampista vasco, recordemos, cedido por el conjunto rojiblanco esta temporada en Orriols sin opción de compra, tiene un apartado en su contrato de préstamo que estipula que no puede enfrentarse al club dueño de sus derechos.

Para ser más exactos, el Levante, si quiere que Vencedor juegue contra el Athletic, debe pagar una cantidad extra —cuya cifra no ha trascendido— al conjunto vasco, algo a lo que, según ha podido saber LAS PROVINCIAS, no se llevará a cabo. La delicada situación económica de la entidad granota no favorece a que se pueda tomar la decisión de abonar un extra para que Vencedor pueda jugar este sábado, por lo que será baja en la convocatoria y dejará un hueco importante en la medular.

No obstante, el Athletic, que llegará cansado tras jugar este martes la Champions League ante el Slavia Praga, tendrá dos bajas por sanción: Íñigo Ruiz de Galarreta y Oihan Sancet, además de las ya conocidas de Yeray Álvarez por dopaje y los lesionados de larga duración Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz. Se espera que Iñaki Williams pueda estar recuperado y llegue a tiempo al partido de Orriols.

En el Levante, el hondureño Kervin Arriaga perderá por tanto a Vencedor, su pareja de baile en la sala de máquinas, lo que coloca a Oriol Rey como principal favorito para sustituirle en el once de Calero de este sábado. Jon Ander Olasagasti sería otra alternativa más ofensiva, con Unai Elgezabal repitiendo de pivote como tercera opción, aunque después de los resultados cosechados con este experimento, todo apunta a que no debería repetirse. En cuanto a la enfermería granota, Pablo Martínez y Carlos Espí siguen con sus procesos de recuperación en Buñol, por lo que no llegarán a tiempo a la lista para medirse al Athletic.