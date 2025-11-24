Las dos destacadas sanciones del Athletic Club para visitar al Levante

La jornada del Athletic Club en el Camp Nou se saldó con un caro peaje. Y en este caso, el beneficiado indirecto va a resultar ... ser el Levante UD. Además del 4-0 encajado, el conjunto dirigido por Ernesto Valverde no podrá disponer en el siguiente encuentro de dos pilares en el medio del campo, como son los jugadores De Galarreta y Oihan Sancet.

Ambos centrocampistas se perderán el compromiso del próximo sábado (18:30 horas) en el estadio Ciutat de Valencia. En el caso del primer implicado, una acción defensiva le obligó a cometer una infracción a destiempo que le hizo ver la cartulina amarilla. Esta suponía la quinta del curso, lo que se traduce en el hecho de cumplir ciclo de amonestaciones.

Por su parte, Sancet fue el villano en la sesión vespertina en Barcelona. El centrocampista rojiblanco cometió una dura entrada, con una patada a media altura sobre un rival. Aunque en primera instancia le mostraron amarilla, al árbitro Sánchez Martínez le requirieron para revisión. Una acción que con el VAR no daba lugar a dudas y le hacía enfilar antes de hora el camino de vestuarios, al transformarse en expulsión.

De esta forma, los problemas se le acumulan al conjunto vasco, que deberá afrontar un duelo de circunstancias contra el Levante. Junto a los dos citados, Iñaki Williams, Maroan, Beñat Prados y Egiluz permanecen lesionados, además de la sanción disciplinaria impuesta a Yeray Álvarez por un tratamiento no aceptado. Todo ello, en una semana con nueva cita de Champions League y que puede conllevar a que Valverde apueste por alguna rotación extra el fin de semana en Orriols.