La niña de 4 años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
Expulsión de Oihan Sancet en el Camp Nou. REUTERS/Bruna Casas

Las dos destacadas sanciones del Athletic Club para visitar al Levante

Al equipo vasco se le acumulan las bajas y no podrá contar en el Ciutat de Valencia con De Galarreta ni Oihan Sancet

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:50

La jornada del Athletic Club en el Camp Nou se saldó con un caro peaje. Y en este caso, el beneficiado indirecto va a resultar ... ser el Levante UD. Además del 4-0 encajado, el conjunto dirigido por Ernesto Valverde no podrá disponer en el siguiente encuentro de dos pilares en el medio del campo, como son los jugadores De Galarreta y Oihan Sancet.

