El exterior de la tienda del Levante, en el Estadio Ciutat de València. LUD

El Levante reabre su tienda en el Ciutat con ofertas por el Black Friday

Las compras tendrán descuentos del 25%, y del 35% para abonados

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:59

El Black Friday es esa campaña de marketing que ya se ha asentado en nuestros imaginarios colectivos. El último viernes de noviembre llega siempre para alimentar el consumismo y los gastos prenavideños, y el mundo del fútbol no es ajeno a ello. Es por ello que, el Levante se ha querido unir a esta moda coincidiendo con la reapertura de la Tenda Granota, la tienda oficial del club azulgrana, que estrena una nueva etapa tras un periodo de trabajos de reforma que permiten modernizar el espacio y mejorar la experiencia de quienes la visitan.

Con motivo de la reapertura del espacio físico este viernes, el Levante ha preparado una serie de iniciativas especiales que se activarán durante los próximos días, tanto en el establecimiento del Estadio Ciutat de València como en el portal online. Desde este jueves, la web del club ofrece descuentos del 25% para el público general y del 35% para los abonados hasta el viernes a las 23:59. Los abonados deberán acceder con su usuario habitual para disfrutar de su descuento especial con motivo del Black Friday para comprar sus camisetas y productos de merchandising del Levante favoritos.

La tienda física del estadio permanecerá cerrada durante toda la jornada del jueves para finalizar las últimas actuaciones de la reforma, y reabrirá sus puertas con un horario especial ininterrumpido el viernes de 10:00 a 20:00 horas, coincidiendo con la campaña de Black Friday. Los aficionados encontrarán en el establecimiento los mismos descuentos disponibles en la tienda online. El sábado la tienda recuperará su horario habitual en una jornada en la que el club espera la visita de sus abonados y aficionados con motivo del importante encuentro frente al Athletic Club (18:30 horas) en el Ciutat de València.

«El Levante agradece la comprensión de sus seguidores durante el periodo de reformas, y les invita a descubrir las novedades, aprovechar las promociones especiales de este fin de semana y mantenerse atentos a la próxima inauguración oficial de la tienda renovada», dice el comunicado oficial del club al respecto de esta noticia.

