Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dela ejecutando un pase frente al Racing LP

Dela: «Si queremos que se consiga el objetivo hay que hacer del Ciutat de València un fortín»

El defensor del Levante habla sobre la renovación de su contrato y la necesidad de hacerse fuertes en casa para mantener la categoría

Gabriel Strazzeri

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:07

Comenta

Tras la derrota en el derbi del pasado fin de semana, Dela ha declarado que el Levante ya pasó página para enfocarse en el partido ... del sábado frente al Athletic. Además, ha asegurado que el club no le ha ofrecido una extensión de contrato. Una falta de iniciativa que no le aleja de su objetivo: vivir al máximo el día a día con el equipo .

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  4. 4 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  5. 5

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  6. 6

    Los 50 pilares que harán singular el Nou Mestalla
  7. 7

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  8. 8 Detenidos tres ladrones tras ser sorprendidos cuando escalaban la fachada de un edificio en Valencia
  9. 9 Una mujer permanece seis meses con una gasa infectada en el estómago tras una operación
  10. 10 La Policía y Sanidad registran la clínica dental de Alzira donde anestesiaron a la niña fallecida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dela: «Si queremos que se consiga el objetivo hay que hacer del Ciutat de València un fortín»

Dela: «Si queremos que se consiga el objetivo hay que hacer del Ciutat de València un fortín»