Dela: «Si queremos que se consiga el objetivo hay que hacer del Ciutat de València un fortín»

Tras la derrota en el derbi del pasado fin de semana, Dela ha declarado que el Levante ya pasó página para enfocarse en el partido ... del sábado frente al Athletic. Además, ha asegurado que el club no le ha ofrecido una extensión de contrato. Una falta de iniciativa que no le aleja de su objetivo: vivir al máximo el día a día con el equipo .

La derrota frente al Valencia

«El viernes fue para todos difícil por lo que significaba, era un derbi, pero creo que lo que había que hacer y lo que hemos hecho es pasar página lo más rápido posible. Es un partido que ya no vuelve y tenemos este sábado a otro gran rival: un rival de los que está jugando Champions. No hay tiempo para estar pensando en lo que ha pasado y hay que estar pensando en lo que nos viene, que es grande también».

El partido contra el Athletic

«Si queremos que se consiga el objetivo hay que hacer del Ciutat de València otra vez un fortín y vamos a intentar y a poner todo de nuestra parte para que el sábado empiece ese fortín. Esas buenas sensaciones y que llegue la primera victoria en casa. No es una final... final fue la de Burgos. Este sábado es un partido que tenemos en casa, que lo vamos a pelear, que lo queremos ganar, que queremos brindarle a nuestra afición la primera victoria en casa, pero creo que si ya nos empezamos a poner en finales... mira todo lo que queda de aquí a final de temporada».

El dolor de la afición granota

«Es entendible que la afición una vez pierdes el derbi esté dolida, como estábamos todos. Nosotros somos los primeros que una vez pita el árbitro estamos dolidos, sabemos lo que significa un derbi, de lo que hubiera significado ganar en Mestalla. Como te he dicho antes, de nada sirve estar una semana entera pensando en lo que podía haber pasado en el derbi. Hemos hecho lo que en cualquier partido que hayamos ganado o perdido: lo hemos visto, hemos analizado puntos fuertes que llevamos a cabo, hemos visto dónde sufrimos y sobre todo para mejorarlo de cara a lo que queda. Lo que queda de momento es este sábado el Athletic Club. Lo repito con ganas de que llegue, de volver a ver al Ciutat como lo vemos últimamente y seguir en la misma línea de la afición para que por fin llegue la primera victoria en casa».

Renovación con el Levante

«En caso de que hubiera algo, imagino que mis agentes me lo comunicarían, pero a día de hoy estoy tranquilo, estoy centrado en el día a día con el club. Quiero ayudar al equipo y lo que tenga que ser, pues ya será. Hay un año opcional, pero depende de unos tipos de cláusulas».

Disputa de la titularidad

«Creo que no solo yo, sino todos queremos jugar siempre, pero tenemos que ser conscientes de que formamos parte de un equipo en el que hay una cabeza visible, que es el míster, quien toma las decisiones junto con su cuerpo técnico. Lo que está claro es que siempre se hace por el bien común, por el bien del equipo. También imagino que dependiendo de situaciones, que él puede pensar de diferentes partidos, tomará la decisión de que juegue siempre. Lo importante es que cualquiera de nosotros, ya no solo yo, sino cualquiera que juegue de inicio o que entre en la segunda parte se deje la vida. Estamos en una división en la que si no lo haces, es difícil sacar puntos y conseguir victorias».