La grada del Roig Arena durante su primer partido de baloncesto. miguel ángel polo

El Movistar Arena sube el aforo para superar al Roig Arena y ser el recinto más grande de España

El recinto madrileño tendrá una capacidad máxima en conciertos de 20.008 espectadores, por 20.000 el recinto valenciano, y subirá a 15.000 la capacidad en partidos de baloncesto. Ahí los 15.600 del icono de Quatre Carreres seguirá estando por delante

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:42

Comenta

La Comunidad de Madrid, propietaria del Movistar Arena que en su día fue el Palacio de los Deportes antes de su incendio, realizó este martes ... un anuncio que no pasó desapercibido entre los promotores y seguidores del mundo de los espectáculos y del deporte. A través del denominado Plan de Autoprotección el recinto crecerá en aforo hasta llegar a 15.000 espectadores para partidos de baloncesto y 20.008 en conciertos. Esa cifra es la que les permite anunciar esa remodelación como la llegada del «recinto de mayor aforo de España». Será exactamente por 8 personas, que es la cifra en la que superarán los 20.000 de capacidad máxima del Roig Arena, Suena a la táctica de Duplantis de ir batiendo, centímetro a centímetro, el récord del mundo de salto con pértiga.

