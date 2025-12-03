El Movistar Arena sube el aforo para superar al Roig Arena y ser el recinto más grande de España

La Comunidad de Madrid, propietaria del Movistar Arena que en su día fue el Palacio de los Deportes antes de su incendio, realizó este martes ... un anuncio que no pasó desapercibido entre los promotores y seguidores del mundo de los espectáculos y del deporte. A través del denominado Plan de Autoprotección el recinto crecerá en aforo hasta llegar a 15.000 espectadores para partidos de baloncesto y 20.008 en conciertos. Esa cifra es la que les permite anunciar esa remodelación como la llegada del «recinto de mayor aforo de España». Será exactamente por 8 personas, que es la cifra en la que superarán los 20.000 de capacidad máxima del Roig Arena, Suena a la táctica de Duplantis de ir batiendo, centímetro a centímetro, el récord del mundo de salto con pértiga.

La subida de aforo para partidos de baloncesto está dentro del plan del Eurobasket 2029, donde Madrid será sede de la fase final, y ahí sí que seguirá siendo el Roig Arena el recinto en uso (el Palau Sant Jordi ya no alberga partidos de basket) con mayor capacidad para este tipo de eventos con una capacidad máxima de 15.600 espectadores. El segundo recinto con mayor aforo en baloncesto seguirá siendo el Buesa Arena, con 15.504, el tercero el Movistar Arena con la remodelación que le llevará hasta los 15.000 y el cuarto el Martín Carpena de Málaga con 11.300 asientos para partidos de baloncesto.

Lo que queda claro es que el impacto del Roig Arena, sólo tres meses después de su apertura, ha tenido mella en la competencia. El dato objetivo es que hasta el pasado septiembre, el Movistar Arena de Madrid tenía el mayor porcentaje de la tarta de los espectáculos en España. Ahora, la tiene que compartir con un recinto cuyo recorrido hará que ese porcentaje vaya menguando año a año hasta, será el mercado el que lo dicte, comprobar si puede competir de igual a igual... o superar las cifras del recinto que se sustenta con el dinero de todos los madrileños. El reto es enorme puesto que las cifras del recinto de la Calle Goya son muy buenas. El último estudio de Impacto Económico del Movistar Arena en en 2024, realizado por OJD que es la auditora del sector publicitario dictan que su actividad el pasado año generó 577 millones de euros de impacto económico, un 1,7% del PIB cultural de la región y contribuyó a la creación de más de 13.000 empleos directos e indirectos. El recinto cerrará el 2025 con un total de 230 eventos, de los cuales 157 son conciertos y 64 eventos deportivos. Para la comparativa con el Roig Arena habrá que esperar al informe completo de 2026, puesto que en el 2025 el recinto valenciano sólo habrá operado cuatro meses.

El tiempo, y los consumidores, serán los que vayan ajustando las cifras puesto que la experiencia también irá determinando el impacto. El Roig Arena, además del número de espectáculos, también pone en la balanza la fuerza de sus servicios, como la oferta gastronómica, la potencia de sonido y de insonorización, el espectáculo de pantallas y videomarcador o unos asientos que no varían en cuanto a calidad en ningún anillo de las gradas.