Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio medio de la luz vuelve a bajar este jueves, pero sube el precio mínimo por hora
El Mago Pop en un evento en Madrid. Tania Sieira

El rival del Levante en Copa es el «as bajo la manga» de un mago

El Mago Pop es el dueño del equipo murciano de quinta división que recibe al Levante en segunda ronda

Gabriel Strazzeri

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:12

Comenta

Algunos magos se guardan su mayor «as bajo la manga». Así lo hace Antonio Díaz, mejor conocido como el Mago Pop, quien es máximo accionista ... del Cieza de la quinta división nacional. El cual recibirá al Levante en la segunda ronda de la Copa del Rey y que, de pasar de fase, se enfrentará contra los mejores equipos de Primera División.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  8. 8 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  9. 9 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  10. 10 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El rival del Levante en Copa es el «as bajo la manga» de un mago

El rival del Levante en Copa es el «as bajo la manga» de un mago