El rival del Levante en Copa es el «as bajo la manga» de un mago

Algunos magos se guardan su mayor «as bajo la manga». Así lo hace Antonio Díaz, mejor conocido como el Mago Pop, quien es máximo accionista ... del Cieza de la quinta división nacional. El cual recibirá al Levante en la segunda ronda de la Copa del Rey y que, de pasar de fase, se enfrentará contra los mejores equipos de Primera División.

El ilusionista catalán lleva años siendo exitoso en sus actuaciones a nivel internacional. De hecho, con su acto «Nada es imposible (Broadway Edition)« consiguió incluso batir récords Guinness. El nacido en Badía del Vallés, un municipio de Barcelona, se convirtió en el artista individual más taquillero de la historia de Hollywood. Una obra con la que recaudó más de 2,7 millones de dólares estadounidenses.

Ahora, con un patrimonio de unos 30 millones de euros, diversifica sus inversiones entre hoteles, teatros, viviendas y clubes de fútbol. En este caso, su mayor contribución al deporte fue la compra de la mayoría de acciones del Cieza. Un equipo que espera que «haga magia y ascienda» lo antes posible. «Nuestro objetivo es llegar a Segunda o Primera División», declaró en The Wild Project.

La elección de este pequeño club en lugar de uno de mayor alcance se debe a su vínculo personal con Cieza. Además de que su padre es oriundo de este pequeño pueblo, su tío Quevedo es considerado uno de lo mejores jugadores que han pasado por el conjunto rojinegro. Por ello, desde el año 2020 es máximo accionista de la institución.

Por otro lado, el presidente actual es también un familiar del Mago Pop. Antonio Díaz, llamados igual, es primo del prestidigitador. Cuando ascendió al cargo convenció al ilusionista para que se uniera y así lo hizo. «Ha puesto dinero, pero no se ha vuelto loco ni ha hecho ninguna revolución. No es como cuando llega un jeque, mete dinero y se desentiende enseguida. Este es un proyecto a largo plazo, a diez años», explican desde el municipio.

La realidad es que el Cieza estaba en Preferente Autonómica hace cinco años y ahora se encuentra en Tercera RFEF. De hecho, es el club favorito para el ascenso de categoría, ya que está de primero en el grupo 13, con tres puntos de ventaja sobre el segundo (Club Olímpico de Totana). Por lo que el partido frente al Levante promete ser digno de Hollywood.