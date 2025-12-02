CD Cieza - Levante UD: a qué hora juegan, qué día y cómo y dónde ver el partido de Copa del Rey por televisión Los granotas se enfrentan al líder de Tercera RFEF en la segunda ronda del torneo del KO

Mario Lahoz Valencia Martes, 2 de diciembre 2025, 18:33 Comenta Compartir

El Levante UD llega a la segunda ronda de la Copa del Rey inmerso en una complicada actualidad tras la destitución de Julián Calero despues de la derrota por 0-2 ante el Athletic Club en la última jornada liguera.

Por ello, seguir vivo en el torneo del KO puede ser impulso que necesita el club granota para dar un giro de 180 grados y comenzar a acumular victorias.

Los levantinistas sufrieron en exceso en su estreno en la competición del ante el Orihuela. Un apretado 3-4 que resolvió Carlos Espí en el último suspiro tras el empate de los locales en los instantes finales del encuentro.

Ahora, el conjunto que dirigirán Álvaro del Moral y Vicente Iborra viaja hasta Cieza para enfrentarse al líder de su grupo en 3ª RFEF. El conjunto murciano eliminó por la mínima a un clásico del fútbol español como el Córdoba CF en una gesta que intentará repetir ante un club de Primera División.

Horario y dónde ver el partido por televisión

El Levante UD visita al CD Cieza este miércoles 3 de diciembre en el partido correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey. El encuentro se disputará a las 21:00 horas en el Estadio Municipal Luis Arboleda. El partido se emite en directo en exclusiva a través de Movistar Plus+. Puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de LAS PROVINCIAS.

Horario del resto de equipos valencianos

- CA Antoniano - Villarreal CF. Miércoles 3. 21:00 horas.

- CD Quintanar del Rey - Elche CF. Miércoles 3. 21:00 horas.

- Torrent CF - Real Betis. Miércoles 3. 21:00 horas.

- FC Cartagena - Valencia CF. Jueves 4. 21:00 horas.