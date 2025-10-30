Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz cae en picado este viernes 31 de octubre: las horas más caras y las más baratas para enchufar los electrodomésticos

Copa del Rey Ronda eliminatoria. Jornada 3 J30/10 · Árbitro: Juan Martínez Munuera

Escudo Orihuela

Orihuela

19:00h.

1

-

2

Levante

Escudo Levante Unión Deportiva

  • Javier Solsona (26')

Min. 48

  • Elgezabal (3')

  • Morales (11')

[ALTERNATIVE TEXT]

ORI

[ALTERNATIVE TEXT]

LEV

Gol! Min 26'

Gol de Javier Solsona

Tarjeta amarilla Min 27'

Rubén García ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 3'

Gol de Elgezabal

Gol! Min 11'

Gol de Morales

Tarjeta amarilla Min 32'

Jorge Cabello ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Iker Losada, con el Levante ante el Orihuela. EFE

En directo, Orihuela CF - Levante UD de Copa del Rey

Sigue el minuto a minuto del estreno del equipo granota en el torneo del 'KO'

Minuto a minuto

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:30

19:50

1-2 | Descanso

Jugadores a vestuarios. El penalti transformado por Solsona da esperanzas al Orihuela. De momento, ventaja a favor del Levante con los tantos de Elgezabal y Morales.

Enlace copiado

19:46

1-2 | Minuto 43

Carlos Espí busca también un gol para su cuenta particular, pero se muestra impreciso en los metros finales.

Enlace copiado

19:41

1-2 | Minuto 38

Es ahora Iker Losada quien se anima por parte del Levante y efectúa un lanzamiento que termina atrapando el portero Buigues. Últimos minutos del primer tiempo.

Enlace copiado

19:35

1-2 | Minuto 32

Aprieta el Orihuela, que tras el gol se ha venido arriba, y vuelve a probar a Pablo Cuñat. El meta despeja de puños.

Enlace copiado

19:30

1-2 | Minuto 26

¡Gol del Orihuela! Anota el pichichi Solsona desde el punto de los once metros. Olasagasti derribó a un defensor y se señaló penalti, que no desaprovecha el delantero local.

Enlace copiado

19:28

0-2 | Minuto 25

Primer disparo a puerta del Orihuela. Joan Monterde remató con potencia y Pablo Cuñat detuvo en dos tiempos.

Enlace copiado

19:27

0-2 | Minuto 25

A punto de anotar el Orihuela, después de que un despeje de Cabello termine desviado finalmente a saque de esquina.

Enlace copiado

19:26

0-2 | Minuto 23

Olasagasti queda tendido en el terreno de juego por una caída, pero poco a poco parece recuperarse.

Enlace copiado

19:24

0-2 | Minuto 21

Nueva aproximación del Levante. Carlos Espí arrancó en fuera de juego por escasos centímetros y lo apreció el árbitro.

Enlace copiado

19:22

0-2 | Minuto 19

El Orihuela intenta reaccionar tras los dos rápidos goles encajados, pero la diferencia de calidad entre las plantillas es notable.

Enlace copiado

19:14

0-2 | Minuto 11

¡Goooooooooooool del Levante! Matturro sirve un saque de banda y Morales conecta una volea perfecta desde fuera del área para incrementar la ventaja.

Enlace copiado

19:10

0-1 | Minuto 7

Morales manda el remate de falta directamente fuera del estadio.

Enlace copiado

19:09

0-1 | Minuto 6

Koyalipou avanzaba con determinación hacia el área y un defensa se ve obligado a agarrarlo. Falta peligrosa a favor del Levante.

Enlace copiado

19:06

0-1 | Minuto 3

¡Gooooooool del Levante! Poco tarda en anotar el conjunto levantinista. Elgezabal firma su primer tanto desde su llegada al club, al cabecear casi sin oposición en un córner.

Enlace copiado

19:02

0-0 | Minuto 1

¡Arranca el partido en el estadio de Los Arcos entre el Orihuela CF y el Levante UD!

Enlace copiado

19:01

Homenaje a Verza

En los prolegómenos del partido se rinde homenaje a Verza, exfutbolista del Levante y natural de Orihuela. En su etapa en las filas azulgranas coincidió con el hoy capitán Morales.

Enlace copiado

18:49

El Orihuela busca la sorpresa

El conjunto alicantino contará con un amplio apoyo de su público en Los Arcos, buscando dar la sorpresa y superar la ronda contra un rival de Primera División. Hasta la fecha, ocupan la 9ª posición en el quinto grupo de Segunda Federación.

Enlace copiado

18:32

Presencia de granotas

Debido a los criterios de proximidad aplicados en el sorteo de Copa del Rey, ha permitido que varias decenas de aficionados granotas se hayan desplazado a Orihuela para apoyar a sus jugadores.

Enlace copiado

18:23

Jornada de reencuentro

En las filas del Orihuela CF está el exlevantinista Joan Monterde. El extremo, formado en las categorías inferiores del club granota, llegó a debutar con el primer equipo en la última jornada de la temporada 2019-20, en un partido contra el Getafe, aún en época de pandemia del Covid-19.

Enlace copiado

18:19

Alineaciones confirmadas

Y esta es la alineación con la que competirá el Orihuela CF

Enlace copiado

18:18

Novedades del Levante UD

La jornada en Copa del Rey se traduce en el estreno de Matturro con el Levante UD. El técnico Julián Calero apuesta por un equipo repleto de rotaciones y donde falta por ver si habrá defensa de cinco o Elgezabal actuará como mediocentro defensivo.

Enlace copiado

18:14

Alineaciones confirmadas

Esta es la alineación con la que sale el Levante UD

Enlace copiado

18:12

Bienvenida

Buenas tardes. Les saluda Eric Martín, redactor de Las Provincias. A partir de las 19:00 horas el Levante UD se estrena en Copa del Rey en el estadio municipal de Los Arcos, en un partido que les medirá al Orihuela CF.

Enlace copiado

Ver más

Alineación y estadísticas

5-4-1

Alineación

Iván Buigues

portero

Rubén García

defensa

Marc Sirera

defensa

Louis Booker

defensa

Alejandro Salto Sánchez

defensa

Ignacio Vila

defensa

José Alonso Lara

centrocampista

Fran Rivera

centrocampista

Joan Monterde

centrocampista

Héctor Ayodele Fernández Basterrechea

Sustituto

Javier Solsona

Delantero

Julián Calero

4-4-2

Alineación

Pablo Campos

portero

Víctor García

defensa

Adrián de la Fuente

defensa

Jorge Cabello

defensa

Alan Matturro

defensa

José Luis Morales

centrocampista

Unai Elgezabal

centrocampista

Jon Olasagasti

centrocampista

Iker Losada

centrocampista

Carlos Espí

Delantero

Goduine Koyalipou

Delantero

Estadísticas

56%

LEV

ORI

44%

LEV

LEV

1 Goles 2
3 Remates a puerta 4
4 Remates fuera 5
0 Remates al palo 0
6 Asistencias 8
7 Faltas cometidas 10

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias En directo, Orihuela CF - Levante UD de Copa del Rey

En directo, Orihuela CF - Levante UD de Copa del Rey