En directo, Orihuela CF - Levante UD de Copa del Rey

Copa del Rey Ronda eliminatoria. Jornada 3 J30/10 · Árbitro: Juan Martínez Munuera
Orihuela
19:00h.
1
-
2
Levante
Javier Solsona (26')
Min. 48
Elgezabal (3')
Morales (11')
ORI
LEV
Gol! Min 26'
Gol de Javier Solsona
Tarjeta amarilla Min 27'
Rubén García ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 3'
Gol de Elgezabal
Gol! Min 11'
Gol de Morales
Tarjeta amarilla Min 32'
Jorge Cabello ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Valencia
Jueves, 30 de octubre 2025, 18:30
19:50
Jugadores a vestuarios. El penalti transformado por Solsona da esperanzas al Orihuela. De momento, ventaja a favor del Levante con los tantos de Elgezabal y Morales.
19:46
Carlos Espí busca también un gol para su cuenta particular, pero se muestra impreciso en los metros finales.
19:41
Es ahora Iker Losada quien se anima por parte del Levante y efectúa un lanzamiento que termina atrapando el portero Buigues. Últimos minutos del primer tiempo.
19:35
Aprieta el Orihuela, que tras el gol se ha venido arriba, y vuelve a probar a Pablo Cuñat. El meta despeja de puños.
19:30
¡Gol del Orihuela! Anota el pichichi Solsona desde el punto de los once metros. Olasagasti derribó a un defensor y se señaló penalti, que no desaprovecha el delantero local.
19:28
Primer disparo a puerta del Orihuela. Joan Monterde remató con potencia y Pablo Cuñat detuvo en dos tiempos.
19:27
A punto de anotar el Orihuela, después de que un despeje de Cabello termine desviado finalmente a saque de esquina.
19:26
Olasagasti queda tendido en el terreno de juego por una caída, pero poco a poco parece recuperarse.
19:24
Nueva aproximación del Levante. Carlos Espí arrancó en fuera de juego por escasos centímetros y lo apreció el árbitro.
19:22
El Orihuela intenta reaccionar tras los dos rápidos goles encajados, pero la diferencia de calidad entre las plantillas es notable.
19:14
¡Goooooooooooool del Levante! Matturro sirve un saque de banda y Morales conecta una volea perfecta desde fuera del área para incrementar la ventaja.
19:10
Morales manda el remate de falta directamente fuera del estadio.
19:09
Koyalipou avanzaba con determinación hacia el área y un defensa se ve obligado a agarrarlo. Falta peligrosa a favor del Levante.
19:06
¡Gooooooool del Levante! Poco tarda en anotar el conjunto levantinista. Elgezabal firma su primer tanto desde su llegada al club, al cabecear casi sin oposición en un córner.
19:02
¡Arranca el partido en el estadio de Los Arcos entre el Orihuela CF y el Levante UD!
19:01
En los prolegómenos del partido se rinde homenaje a Verza, exfutbolista del Levante y natural de Orihuela. En su etapa en las filas azulgranas coincidió con el hoy capitán Morales.
18:49
El conjunto alicantino contará con un amplio apoyo de su público en Los Arcos, buscando dar la sorpresa y superar la ronda contra un rival de Primera División. Hasta la fecha, ocupan la 9ª posición en el quinto grupo de Segunda Federación.
18:32
Debido a los criterios de proximidad aplicados en el sorteo de Copa del Rey, ha permitido que varias decenas de aficionados granotas se hayan desplazado a Orihuela para apoyar a sus jugadores.
18:23
En las filas del Orihuela CF está el exlevantinista Joan Monterde. El extremo, formado en las categorías inferiores del club granota, llegó a debutar con el primer equipo en la última jornada de la temporada 2019-20, en un partido contra el Getafe, aún en época de pandemia del Covid-19.
18:19
Y esta es la alineación con la que competirá el Orihuela CF
𝑿𝑰 𝑰𝑵𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳 👥
18:18
La jornada en Copa del Rey se traduce en el estreno de Matturro con el Levante UD. El técnico Julián Calero apuesta por un equipo repleto de rotaciones y donde falta por ver si habrá defensa de cinco o Elgezabal actuará como mediocentro defensivo.
18:14
Esta es la alineación con la que sale el Levante UD
⚔️ Este es nuestro 1️⃣1️⃣ para medirnos al @Orihuela_CF.
18:12
Buenas tardes. Les saluda Eric Martín, redactor de Las Provincias. A partir de las 19:00 horas el Levante UD se estrena en Copa del Rey en el estadio municipal de Los Arcos, en un partido que les medirá al Orihuela CF.
5-4-1
Iván Buigues
portero
Rubén García
defensa
Marc Sirera
defensa
Louis Booker
defensa
Alejandro Salto Sánchez
defensa
Ignacio Vila
defensa
José Alonso Lara
centrocampista
Fran Rivera
centrocampista
Joan Monterde
centrocampista
Héctor Ayodele Fernández Basterrechea
Sustituto
Javier Solsona
Delantero
Julián Calero
4-4-2
Pablo Campos
portero
Víctor García
defensa
Adrián de la Fuente
defensa
Jorge Cabello
defensa
Alan Matturro
defensa
José Luis Morales
centrocampista
Unai Elgezabal
centrocampista
Jon Olasagasti
centrocampista
Iker Losada
centrocampista
Carlos Espí
Delantero
Goduine Koyalipou
Delantero
56%
ORI
44%
LEV
|1
|Goles
|2
|3
|Remates a puerta
|4
|4
|Remates fuera
|5
|0
|Remates al palo
|0
|6
|Asistencias
|8
|7
|Faltas cometidas
|10
|
