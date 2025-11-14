Qué tiempo hará en Valencia y Cheste los días 14, 15 y 16 de noviembre para el GP de la Comunidad Valenciana Consulta la previsión de AEMET para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana que se disputa este fin de semana

Mario Lahoz Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:39

El Gran Premio de la Comunidad Valenciana regresa al calendario de Moto GP tras un año de ausencia debido a los múltiples daños que dejo la dana en buena parte de la provincia. Durante los días 14, 15 y 16 de noviembre, Cheste se transforma en la sede del mayor espectáculo de motociclismo, que espera contar con la mayor presencia de aficionados de las cuatro carreras que se disputan en España.

Así, el Circuit Ricardo Tormo acoge de nuevo la carrera que clausura el Mundial de Motociclismo. La parte negativa es que Moto GP y Moto 3 tiene a sus campeones decididos. Marc Márquez consiguió en Japón su séptimo título mundial en la categoría reina, igualando a Valentino Rossi. Mientras que el sevillano Jose Antonio Rueda se ha erigido por primera vez como campeón de la categoría pequeña.

Para todos aquellos que tengan pensado acudir a este gran evento en cualquier momento del fin de semana es imprescindible consultar la previsión del tiempo, ya que la aparición de la lluvia complica tanto la actividad en pìsta como la estancia en las gradas.

Esta es la previsión de AEMET para el fin de semana del Gran Premio de la Comunitat Valenciana:

Viernes 14 de noviembre

El viernes 14 de noviembre estará marcado por las nubes. Según Aemet, el tiempor presentará un cielo cubierto con riesgo ínfimo de precipitaciones durante la mañana. A partir de las 12h, el cielo registrará intervalos nubosos con algunos momentos de lluvia escasa. Las temperaturas previstas están entre 23º de máxima y 12º de mínima.

Sábado 15 de noviembre

El sábado 15 de noviembre comenzará con un cielo practicamente despejado con algunas nubes y sin riesgo de precipitaciones que cambiará sobre el mediodía, cuando tendremos un cielo completamente cubierto por nubes con un 95% de probabilidad de lluvia sobre el circuito. Las temperaturas mínimas se mantienen en los 12ºC, mientras que las máximas bajarán hasta los 22ºC.

Domingo 16 de noviembre

El domingo 16 de noviembre sigue la tónica del sábado y presenta una jornada marcada por los intervalos nubosos con posibilidad de lluvia hasta el mediodía, cuando el cielo estará completamente despejado. Las temperaturas mínimas bajan hasta los 10ºC, del mismo modo que las máximas, que también presentan un ligero descenso hasta los 21ºC.