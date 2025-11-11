Qué día y a qué hora se abre el Pit Walk del Gran Premio de MotoGP de Cheste 2025 Esta experiencia brinda la oportunidad a los aficionados de acercarse a sus pilotos favoritos antes del inicio de las carreras

Mario Lahoz Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 00:26

Con el Gran Premio de la Comunitat Valenciana a la vuelta de la esquina, que se disputa los días 14, 15 y 16 de noviembre, la organización ya ha hecho público el momento en el que los aficionados tendrán la oportunidad de conocer de cerca a sus pilotos favoritos, el 'pit-walk'.

Como marca la tradición, el jueves previo al Gran Premio el pit lane del Circuit Ricardo Tormo abrirá sus puertas para esta cita tan esperada por los miles y miles de fans que enloquecen con sus ídolos.

Los aficionados podrán conocer como se trabaja en los boxes de cada equipo de cara a un fin de semana de carreras y muchos pilotos aprovechan la ocasión para salir a firmar autógrafos y hacerse fotos con el público. Además, la tarde estará amenizada con música en directo a cargo de un dj.

La organización del Circuit ofrece una oportunidad única para los amantes del motor de disfrutar de una experiencia cercana y exclusiva antes del inicio de las carreras del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana.

Cómo acceder al 'pit-walk'

La condición para poder acceder al 'pit-walk' es presentar la entrada del fin de semana en el acceso 'Taquillas 1' del Circuit Ricardo Tormo. Las puertas se abren a partir de las 17:30, pero la organización recomienda llegar con la máxima antelación posible ya que el aforo está limitado a 2.500 personas.