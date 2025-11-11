Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Resultados de La Bonoloto de hoy lunes, 10 de noviembre
Los aficionados esperan a los pilotos junto a la línea de meta. EFE/Manuel Bruque

Qué día y a qué hora se abre el Pit Walk del Gran Premio de MotoGP de Cheste 2025

Esta experiencia brinda la oportunidad a los aficionados de acercarse a sus pilotos favoritos antes del inicio de las carreras

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:26

Comenta

Con el Gran Premio de la Comunitat Valenciana a la vuelta de la esquina, que se disputa los días 14, 15 y 16 de noviembre, la organización ya ha hecho público el momento en el que los aficionados tendrán la oportunidad de conocer de cerca a sus pilotos favoritos, el 'pit-walk'.

Como marca la tradición, el jueves previo al Gran Premio el pit lane del Circuit Ricardo Tormo abrirá sus puertas para esta cita tan esperada por los miles y miles de fans que enloquecen con sus ídolos.

Los aficionados podrán conocer como se trabaja en los boxes de cada equipo de cara a un fin de semana de carreras y muchos pilotos aprovechan la ocasión para salir a firmar autógrafos y hacerse fotos con el público. Además, la tarde estará amenizada con música en directo a cargo de un dj.

La organización del Circuit ofrece una oportunidad única para los amantes del motor de disfrutar de una experiencia cercana y exclusiva antes del inicio de las carreras del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana.

Cómo acceder al 'pit-walk'

La condición para poder acceder al 'pit-walk' es presentar la entrada del fin de semana en el acceso 'Taquillas 1' del Circuit Ricardo Tormo. Las puertas se abren a partir de las 17:30, pero la organización recomienda llegar con la máxima antelación posible ya que el aforo está limitado a 2.500 personas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  3. 3 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez: «Esta vez no hay un hasta pronto»
  4. 4 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
  5. 5

    «Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»
  6. 6

    La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
  7. 7

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  8. 8 La misteriosa historia de Selim: siete meses desaparecido y una aparición súbita en Algemesí
  9. 9

    Pérez Llorca se pone en manos de Feijóo para ser candidato a presidir la Generalitat
  10. 10 Sanidad amplía en la Comunitat Valenciana a toda la población la vacunación de la gripe en pleno repunte de casos y hospitalizaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Qué día y a qué hora se abre el Pit Walk del Gran Premio de MotoGP de Cheste 2025

Qué día y a qué hora se abre el Pit Walk del Gran Premio de MotoGP de Cheste 2025