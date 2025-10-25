¿Por qué hay cascos gigantes por las calles de Valencia? Las figuras estarán expuestas durante más de dos semanas antes de cambiar de ubicación

Nacho Ortega Valencia Sábado, 25 de octubre 2025, 01:10 Comenta Compartir

En las últimas horas han aparecido repartidos por las calles de Valencia una serie de cascos gigantes, réplicas de los que utilizan los pilotos de MotoGP en las carreras. Son esculturas de 2,5 metros de altura, similares a un ninot de falla, que pesan cerca de 350 kilos y con 15 metros cúbicos de volumen.

Cada casco, de gran tamaño y diseño único, se ha ubicado en puntos emblemáticos de la ciudad, desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias al centro de Valencia o las Torres de Serrano y, cómo no, en Cheste, localidad sede del circuito Ricardo Tormo.

La instalación es una acción promocional del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, última cita del Mundial de MotoGP, que se celebrará en el circuito de Cheste a mediados del mes de noviembre. La acción promocional, ideada por la agencia valenciana KIDS y producida por la empresa Valúa, busca acercar la emoción del motociclismo a los ciudadanos y visitantes antes del gran evento deportivo.

Ubicación de los cinco cascos

- En la Ciudad de las Artes y las Ciencias

- Frente a las Torres de Serranos

- Calle Marqués de Sotelo (entre la estación del Norte y la plaza del Ayuntamiento)

- Puente de la Exposición en la Alameda

- Muy pronto se sumará un quinto casco en la plaza Doctor Collado (Cheste)

Todas las estructuras se asientan sobre una base en la que se anuncia el Gran Premio de la Comunitat. Además, se insta a la gente a compartir una fotografía con estos cascos para entrar en el sorteo de una experiencia durante el evento de noviembre en Cheste. Algunos de los cascos son una reproducción a escala gigante de los de MArc y Álex Márquez, Pecco Bagnaia o Jorge Martín.

El fin de semana del 14 al 16 de noviembre de 2025 los cinco cascos estarán ya en el circuito y estarán expuestos en el Ricardo Tormo durante todo el Gran Premio de la Comunitat.