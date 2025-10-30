1.500 entradas a la venta por 25 euros para ver la entrega de premios del Mundial de motos en Cheste Los MotoGP Awards, que galardona a los vencedores en cada categoría, se celebra por primera vez en el trazado valenciano

R.D. Valencia Jueves, 30 de octubre 2025, 17:28

Por primera vez en la historia del Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana, los MotoGP Awards se celebrarán en el Circuit Ricardo Tormo y no en la ciudad de Valencia como era habitual.

Con este nuevo formato, los aficionados tendrán la oportunidad de ver por primera vez en directo la gala de entrega de premios a los campeones de cada categoría del Mundial de Motociclismo, así como a los rookies, mejores equipos… este acto festivo de cierre de temporada que ya es tradición, será el más multitudinario de todos los que se han hecho. Además de los miembros del paddock, invitados y demás asistentes habituales, hasta 1.500 aficionados tienen la oportunidad de comprar una entrada para asistir a esta gala.

Esta entrada tiene un precio de 25 euros y dentro de las actividades no solo se ofrece este acto central. Tras la finalización de las carreras, la apertura de puertas será a las 15:30 horas. Los aficionados tendrán que acudir a la estructura situada en frente de la entrada principal del circuito y detrás de la tribuna naranja. Justo allí es donde se celebrará la ceremonia.

Tras esta apertura de puertas, a partir de las 16:00 h. comenzará un show musical a cargo de DJ Nano que se alargará hasta las 18:30, momento en el que comenzará el acto principal de los MotoGP Awards.

Los 50 primeros compradores tienen premio

Los aficionados más rápidos tendrán un premio extra. Los 50 primeros que compren su entrada para los MotoGP Awards podrán acceder a ver la alfombra roja por la que pasarán los pilotos. Allí, previsiblemente, los protagonistas se acercarán a los aficionados para firmar autógrafos y hacerse fotos.

El Circuit Ricardo Tormo sigue buscando fórmulas para acercar a los aficionados el mayor número posible de acontecimientos que suceden alrededor del Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana, un fin de semana en el que hay mucho más allá de las carreras.