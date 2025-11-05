El Circuit de Cheste se pone guapo para el Gran Premio

El personal del Circuit Ricardo Tormo se ha puesto manos a la obra para recibir de la mejor manera a los mejores pilotos del mundo ... el fin de semana del 14 al 16 de noviembre. Con la intención de «cuidar cada detalle», los encargados del trazado han empezado las labores de pintado y adecentado en todas las curvas. Una práctica habitual que se realiza dos veces al año. Aunque, en esta ocasión, la intención es clara: ofrecer el mejor agarre en los sectores virados.

Ahora bien, ¿cuánta pintura se necesita para el circuito? Pues, una mano completa para renovar los pianos, la línea blanca y las escapatorias requiere de aproximadamente 7000 kilogramos de pintura de diversas paletas de colores (roja, blanca, verde o naranja). Además, su características y componentes son diferente a las comunes del mercado: cuentan con sílice para una mayor superficie de adherencia y resistencia al desgaste.

En total, según el Circuit, son más de 10.000 metros cuadrados los que se deben cubrir con este compuesto antideslizante. En cuanto a la mano de obra, la efectividad es clave: en tan solo tres o cuatro días (si el clima lo acompaña) el personal de mantenimiento pinta la totalidad de la superficie. Un trabajo que pasa desapercibido, pero que garantiza la seguridad de los pilotos.

Este año, tras 26 consecutivos en el calendario de la MotoGP, el Circuit recibe un Gran Premio con posibles sorpresas. A pesar de que Marc Márquez ya se ha coronado como vigente campeón, el podio está más que disputado tras su lesión. De hecho, Valencia podría celebrar una victoria española en la carrera, ya que tanto Pedro Acosta como Fermín Aldeguer buscan cerrar su campaña de la mejor manera. De la misma forma, Álex Márquez, quien obtuvo la victoria en la última carrera de Malasia.