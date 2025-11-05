Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jorge Martín pilotando en el Circuit Ricardo Tormo en el 2023 Biel Aliño

El Circuit de Cheste se pone guapo para el Gran Premio

Se ponen en marcha las labores de pintado en la pista con vistas al final del campeonato en Valencia

Gabriel Strazzeri

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:34

El personal del Circuit Ricardo Tormo se ha puesto manos a la obra para recibir de la mejor manera a los mejores pilotos del mundo ... el fin de semana del 14 al 16 de noviembre. Con la intención de «cuidar cada detalle», los encargados del trazado han empezado las labores de pintado y adecentado en todas las curvas. Una práctica habitual que se realiza dos veces al año. Aunque, en esta ocasión, la intención es clara: ofrecer el mejor agarre en los sectores virados.

