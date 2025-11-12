Aemet anuncia la llegada de una 'lluvia de sangre' a la Comunitat de cara al fin de semana

A. Pedroche Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:44 Comenta Compartir

Los últimos días han sido de bastante estabilidad meteorológica en la Comunitat Valenciana. Las temperaturas habían comenzado a descender y el cielo había permanecido despejado en gran parte del territorio. Sin embargo, este miércoles 12 de noviembre se ha comenzado a encapotar en lo que será la antesala de unos días pasados por agua. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado su previsión de cara a los próximos días y lo ha confirmado.

Este jueves 13 de noviembre tendremos un cielo con intervalos de nubes de tipo bajo y brumas en Valencia y Castellón, y cielo poco nuboso con nubosidad alta en Alicante. Las temperaturas mínimas ascenderán y será localmente notable. Por otro lado, las máximas no presentarán muchos cambios y estarán en torno a los 23 grados. El viento será flojo de componente este en el interior y de dirección variable en el litoral, tendiendo a noreste en las horas centrales.

Aemet también ha anunciado la llegada de polvo en suspensión o calima. Se trata de partículas microscópicas sólidas y líquidas dispersas en la atmósfera que permanecen en el aire debido a su pequeño tamaño. Normalmente proviene del Sáhara. El viernes será cuando se produzcan las 'lluvias de sangre'. Se las conoce así porque el agua cae teñida de rojo o anaranjado debido a la mezcla con partículas de polvo del desierto. Todo ese polvo en suspensión se juntará con las precipitaciones débiles y dispersas que afectarán especialmente al interior de la Comunitat y generarán dichas lluvias con barro.

Más allá de las precipitaciones, el viernes no habrá grandes cambios en las temperaturas. El viento será flojo de dirección variable, tendiendo a componente sur al mediodía y, en el litoral de Alicante, la intensidad será ocasionalmente moderada durante la tarde.

De cara al sábado, no se esperan fenómenos significativos. El cielo se irá cubriendo de nubes durante la tarde y no se descartan algunas precipitaciones débiles en el tercio norte que podría extenderse más al sur. En principio, nada significativo. Aemet tampoco prevé grandes cambios en las temperaturas y el viento será flojo del suroeste, ocasionalmente moderado en las horas centrales.

Por último, el domingo puede que se vuelvan a producir precipitaciones de madrugada; aunque esta vez afectarán también a todo el litoral valenciano y alicantino. Se trataría de lluvias débiles que tenderían a remitir durante la mañana. Esta vez sí, habrá un descenso notable en las temperaturas. Especialmente en las mínimas.