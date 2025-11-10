El Circuit Ricardo Tormo se acerca más que nunca al aficionado de MotoGP De cara a los primeros test del Mundial 2026 en Valencia se preparan distintas actividades destinadas al público con precios populares para ver de cerca a los pilotos y sus motos

El Circuit Ricardo Tormo celebra este fin de semana el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana que cierra la temporada 2025 de MotoGP. Comienza así la semana más especial del año en el circuito de Cheste. Un año más, este es uno de los mejores grandes premios para los aficionados que se acercan a ver las carreras en directo al circuito de todo el Mundial de MotoGP, y no sólo por el hecho de que en las gradas del trazado valenciano se pueden ver la mayor parte del circuito desde cualquier grada.

El Circuit Ricardo Tormo acoge la última prueba del Mundial 2025, pero también los primeros test de pretemporada de MotoGP de cara a 2026. Esto será el martes 18 de noviembre y todos los aficionados podrán acceder al Circuit por sólo cinco euros y disfrutar de las motos desde las diez en punto de la mañana hasta las cinco de la tarde.

Cerca de los pilotos

Más allá de los test de MotoGP que se celebran después del Gran Premio, antes de que comience la acción en pista se celebra el tradicional Pit Walk, una cita muy especial en la que los aficionados pueden ver de primera mano cómo se trabaja en los boxes del Mundial y tienen la oportunidad de conocer a los pilotos de todas las categorías, que suelen salir a firmar autógrafos y a hacerse fotos con los asistentes.

Pero esta no es la única ocasión en la que los pilotos estarán con la afición, también se celebra el Hero Walk, y esta vez con novedades. En ediciones anteriores esto estaba reservado sólo a aficionados con pase de Paddock, VIP o de Tribuna Boxes, los cuales tienen incluido el acceso con su entrada, pero ahora se abre la opción a todos los aficionados de cualquier grada. Este año hay 350 entradas a la venta disponibles por 25 euros. El sábado será el Hero Walk de Moto2 y Moto3 de 11:45 a 12:15, mientras que el de los pilotos de MotoGP será el domingo de 10:20 a 10:40 h.

Y, además, por si cuando acaben las carreras hay aficionados que quieren más, el Circuit propone otras dos actividades: una de ellas la invasión a pista para ver el podio de MotoGP, con la que se crea un ambiente único en la recta del Circuit. Por primera vez todos los aficionados tendrán la oportunidad de participar en la invasión de la pista tras la carrera de MotoGP

La otra es la gala MotoGP Awards. Por primera vez en la historia de MotoGP se abre al público este evento y, también por primera vez, se celebrará en las instalaciones del mismo circuito. Además de los miembros del paddock, invitados y demás asistentes habituales, hasta 1.500 aficionados tienen la oportunidad de comprar una entrada para asistir a esta gala con un precio de 25 euros.

Valencia será el epicentro del mundo del motor durante toda esta semana y más miles de aficionados volverán a llenar las gradas del Circuit Ricardo Tormo tras la cancelación del Gran Premio de 2024.